se pun în vânzare biletele pentru turcia – românia: cât costă și de unde se cumpără

Biletele pentru partida Turcia – România, programată în data de 26 martie, la Istanbul, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, vor fi puse în vânzare începând de vineri, 6 februarie.

Federația Română de Fotbal anunță că tichetele destinate suporterilor români vor fi disponibile online, de la ora 12:00, pe platforma bilete.frf.ro.

Pentru acest meci, suporterilor români le-au fost alocate 2.130 de bilete, toate în Peluza Nord a stadionului „Beșiktaș Park” din Istanbul. Prețul unui bilet este de 145 de lei (27 de euro).

FRF precizează că pentru fiecare comandă pot fi achiziționate maximum patru bilete, iar acestea vor fi personalizate obligatoriu cu datele fiecărui spectator: nume, prenume, CNP, serie și număr de carte de identitate sau pașaport, număr de telefon și adresă de e-mail.

După finalizarea procesului de vânzare, baza de date a cumpărătorilor va fi transmisă Federației de Fotbal din Turcia, care va emite biletele personalizate. Acestea vor fi trimise ulterior către FRF, iar începând cu vineri, 13 martie, biletele vor fi livrate online cumpărătorilor prin intermediul operatorului Bilete.ro.

Meciul Turcia – România este programat pe 26 martie, de la ora 19:00 (ora României) și este decisiv pentru parcursul tricolorilor în drumul spre Campionatul Mondial din 2026. În cazul unei victorii la Istanbul, România va juca finala play-off-ului, tot în deplasare, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Pentru calificarea la turneul final, naționala României trebuie să câștige ambele partide din play-off.