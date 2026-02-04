sibianul programat la fizioterapie peste un an, anunță că dă spitalul în judecată: ,,nu mi se pare normal”

După ce un sibian a semnalat un termen de așteptare de aproape un an pentru fizioterapie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, conducerea Ambulatoriului de Specialitate vine cu explicații detaliate privind modul în care au fost ocupate locurile pentru anul 2026.

Claudiu, pacientul care a atras atenția asupra situației, s-a prezentat la Policlinică în data de 13 ianuarie pentru a se programa la fizioterapie, însă a fost informat că prima dată disponibilă este 9 decembrie 2026. Nemulțumit de termenul extrem de lung, acesta a declarat că a apelat inițial la sistemul privat, dar costurile ridicate l-au determinat să renunțe.

„Am fost la privat, dar este foarte scump. Mi-au spus că m-ar costa 1.300 de lei. Cât timp sunt angajat și cotizez la Casa de Asigurări, mi se pare normal să pot beneficia de tratament în sistemul public. Așa ajungem să plătim de două ori”, a spus sibianul.

Peste 2.400 de pacienți programați în mai puțin de o lună

Reprezentanții Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Județean Sibiu susțin că situația este cauzată de cererea foarte mare pentru serviciile de recuperare medicală și de fondurile limitate alocate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Potrivit Ligiei Bobeș, asistent coordonator în cadrul Ambulatoriului de Specialitate, programările pentru serviciul de fizioterapie aferente anului 2026 au fost deschise în data de 10 decembrie 2025, pentru toți cei șase medici fizioterapeuți din cadrul Policlinicii.

„Programările s-au realizat atât online, prin intermediul site-ului instituției, cât și fizic, la fișierul Policlinicii. Până la data de 21 ianuarie 2026, au fost înregistrați 2.422 de pacienți, ocupând integral locurile disponibile pentru lunile ianuarie–noiembrie 2026. La momentul prezentării pacientului la fișier, mai existau locuri disponibile exclusiv pentru luna decembrie 2026”, a explicat Ligia Bobeș.

Aceasta precizează că programările au fost efectuate strict în ordinea solicitărilor, fără excepții.

Pacienții postoperatori cresc gradul de aglomerare

Reprezentanții spitalului mai arată că, pe lângă pacienții programați în ambulatoriu, cabinetul de fizioterapie preia și pacienți postoperatori proveniți din specialități precum chirurgie plastică, neurochirurgie, ortopedie și neurologie, în special pacienți post-accident.

Acești pacienți necesită recuperare medicală conform indicațiilor terapeutice și sunt preluați în funcție de urgența și necesitatea medicală, ceea ce contribuie suplimentar la gradul ridicat de ocupare a capacității de lucru, dar și a fondurilor CNAS primite lunar.

Conducerea Ambulatoriului de Specialitate spune că înțelege nemulțumirea pacienților, însă subliniază că accesul la serviciile de recuperare medicală este limitat de resursele existente.

„Regretăm disconfortul creat și vă asigurăm că depunem eforturi constante pentru optimizarea accesului pacienților la serviciile de recuperare medicală, în limita resurselor existente”, au transmis reprezentanții unității medicale.

„O să îi dau în judecată”

După ce a primit explicațiile oficiale din partea Ambulatoriului de Specialitate, Claudiu spune că răspunsul nu îl mulțumește și că nu i se pare normal ca un pacient asigurat să aștepte aproape un an pentru un tratament necesar.

„O să îi dau în judecată, că nu vreau să mi se tragă lunar și să ajung tot la privat”, a declarat sibianul.