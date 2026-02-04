sibienii, loviți de valul de boli respiratorii: aproape 2.000 de viroze într-o săptămână

Săptămâna 5 de monitorizare a afecțiunilor respiratorii a adus o ușoară creștere a cazurilor de gripă și o creștere semnificativă a pneumopatiilor, în timp ce infecțiile acute de căi respiratorii superioare rămân ridicate, peste 1.800 de cazuri.
Între 26 ianuarie și 1 februarie au fost raportate 344 cazuri de gripă (29 confirmate prin teste de laborator), la persoane cu vârste între 20 și 91 ani. S-au înregistrat două decese: o femeie de 49 de ani și un bărbat de 72 de ani.
GRIPĂ
Formele de boală au fost ușoare și medii, însă 20,34% dintre pacienți au necesitat spitalizare, în special bebelușii și vârstnicii peste 65 de ani. Comparativ cu sezonul anterior, numărul îmbolnăvirilor este mai mic cu 123 de cazuri, dar s-au înregistrat cu un deces mai mult.
|Vârstă
|Total
|Internări
|Decese
|% din total
|0-1
|19
|14
|0
|5,52%
|2-4
|71
|8
|0
|20,63%
|5-14
|113
|9
|0
|32,84%
|15-49
|86
|9
|1
|25%
|50-64
|18
|9
|0
|5,23%
|>65
|37
|21
|1
|10,75%
|Total
|344
|70
|2
|20,34%
Infecții Acute ale Căilor Respiratorii Superioare
IACRS au fost raportate 1.895 cazuri, cu forme ușoare și doar 2,69% necesitând internare. Cele mai afectate categorii au fost copiii până în 14 ani și adulții activi. Comparativ cu perioada similară din 2025, numărul cazurilor este mai mic cu peste 1.000.
|Vârstă
|Total
|Internări
|Decese
|% din total
|0-1
|142
|28
|0
|7,49%
|2-4
|248
|8
|0
|13,08%
|5-14
|612
|11
|0
|32,29%
|15-49
|489
|4
|0
|25,80%
|50-64
|308
|0
|0
|16,25%
|>65
|96
|0
|0
|5,06%
|Total
|1.895
|51
|0
|2,69%
Afecțiuni sau boli ale plămânilor
Numărul pneumopatiilor a crescut la 545 cazuri, cu 186 mai multe decât în săptămâna precedentă. Rata internărilor a fost de 27,15%, iar boala a afectat în special adulții. Comparativ cu anul precedent, numărul cazurilor este mai mic cu 218.
|Vârstă
|Total
|Internări
|Decese
|% din total
|0-1
|13
|10
|0
|2,38%
|2-4
|50
|19
|0
|9,17%
|5-14
|59
|11
|0
|10,82%
|15-49
|151
|22
|0
|27,70%
|50-64
|112
|40
|0
|20,55%
|>65
|160
|46
|0
|29,35%
|Total
|545
|148
|0
|27,15%
De la începutul sezonului gripal și până în 1 februarie s-au înregistrat 1.827 cazuri de gripă (109 confirmate prin teste de laborator), 25.581 cazuri de IACRS și 5.413 cazuri de pneumopatii.
