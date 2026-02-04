sibienii, loviți de valul de boli respiratorii: aproape 2.000 de viroze într-o săptămână

Săptămâna 5 de monitorizare a afecțiunilor respiratorii a adus o ușoară creștere a cazurilor de gripă și o creștere semnificativă a pneumopatiilor, în timp ce infecțiile acute de căi respiratorii superioare rămân ridicate, peste 1.800 de cazuri.

Între 26 ianuarie și 1 februarie au fost raportate 344 cazuri de gripă (29 confirmate prin teste de laborator), la persoane cu vârste între 20 și 91 ani. S-au înregistrat două decese: o femeie de 49 de ani și un bărbat de 72 de ani.

GRIPĂ

Formele de boală au fost ușoare și medii, însă 20,34% dintre pacienți au necesitat spitalizare, în special bebelușii și vârstnicii peste 65 de ani. Comparativ cu sezonul anterior, numărul îmbolnăvirilor este mai mic cu 123 de cazuri, dar s-au înregistrat cu un deces mai mult.

Vârstă Total Internări Decese % din total 0-1 19 14 0 5,52% 2-4 71 8 0 20,63% 5-14 113 9 0 32,84% 15-49 86 9 1 25% 50-64 18 9 0 5,23% >65 37 21 1 10,75% Total 344 70 2 20,34%

Infecții Acute ale Căilor Respiratorii Superioare

IACRS au fost raportate 1.895 cazuri, cu forme ușoare și doar 2,69% necesitând internare. Cele mai afectate categorii au fost copiii până în 14 ani și adulții activi. Comparativ cu perioada similară din 2025, numărul cazurilor este mai mic cu peste 1.000.

Vârstă Total Internări Decese % din total 0-1 142 28 0 7,49% 2-4 248 8 0 13,08% 5-14 612 11 0 32,29% 15-49 489 4 0 25,80% 50-64 308 0 0 16,25% >65 96 0 0 5,06% Total 1.895 51 0 2,69%

Afecțiuni sau boli ale plămânilor

Numărul pneumopatiilor a crescut la 545 cazuri, cu 186 mai multe decât în săptămâna precedentă. Rata internărilor a fost de 27,15%, iar boala a afectat în special adulții. Comparativ cu anul precedent, numărul cazurilor este mai mic cu 218.

Vârstă Total Internări Decese % din total 0-1 13 10 0 2,38% 2-4 50 19 0 9,17% 5-14 59 11 0 10,82% 15-49 151 22 0 27,70% 50-64 112 40 0 20,55% >65 160 46 0 29,35% Total 545 148 0 27,15%

De la începutul sezonului gripal și până în 1 februarie s-au înregistrat 1.827 cazuri de gripă (109 confirmate prin teste de laborator), 25.581 cazuri de IACRS și 5.413 cazuri de pneumopatii.

FOTO https://stirileprotv.ro/