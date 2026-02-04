sondaj pentru boicotarea simulărilor: sindicatele întreabă profesorii dacă opresc examenele

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunță că va organiza un referendum în rândul membrilor pentru boicotarea simulărilor la examenele naționale, după ce aproape două treimi dintre sindicaliști și-au exprimat intenția de a participa la grevă.

Sondajul efectuat în rândul membrilor de sindicat a implicat peste 17.000 de angajați din sistemul de învățământ. Rezultatele arată că 70,5% dintre respondenți se simt afectați semnificativ de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan.

Potrivit Mediafax, 74,7% dintre participanți sunt deciși să participe la grevă pentru a-și apăra drepturile, iar 71,7% sunt pregătiți să se alăture protestelor locale. În ceea ce privește momentul oportun pentru declanșarea unei greve, peste jumătate dintre cei care doresc să participe (12.735 persoane) consideră că aceasta poate avea loc atât în martie, în perioada simulărilor examenelor naționale, cât și spre finalul anului școlar.

Conducerea federației susține că, pe baza mandatului membrilor de sindicat, va declanșa un referendum pentru neparticiparea la simulările examenelor naționale prin organizarea unei greve în această perioadă.

În lipsa unui răspuns favorabil din partea Guvernului, referitor la anularea măsurilor considerate anti-educație, în luna aprilie va fi demarat referendumului pentru grevă generală, planificată pentru ultima decadă a lunii mai 2026, potrivit reprezentanților sindicatelor din învățământ.

