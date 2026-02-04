statistică îngrijorătoare: creștere alarmantă a numărului de cazuri de cancer în județul sibiu

Numărul pacienților diagnosticați cu cancer în județul Sibiu continuă să crească alarmant.

În 2025, DSP are înregistrate 11.073 cazuri oncologice. Dintre acestea, 1.320 sunt cazuri noi. În foarte multe dintre aceste situații, diagnosticul final ar fi putut fi, dacă nu prevenit măcar descoperit în fază incipientă, în timpul screening-urilor anuale.

La nivel județean, cele mai frecvente tipuri de cancer rămân:

cancerul de sân, cu 2.318 pacienți în evidențe și 240 cazuri noi în 2025

urmat de cancerul colorectal – 1.578 cazuri, dintre care 200 diagnosticate anul trecut

cancerul de prostată, cu 155 cazuri noi dintr-un total de 978

Alte forme importante sunt:

cancerul de col uterin (590 cazuri, 52 noi)

cancerul pulmonar (492 cazuri, 109 noi)

cancerul de vezică (485 cazuri, 86 noi)

”Cancerul nu așteaptă ca pacientul să aibă acces la informație, el avansează indiferent de distanța față de spital. Tocmai de aceea este extrem de necesar să ducem prevenția și informațiile despre posibilitățile de screening, mai ales screening gratuit, dincolo de marile orașe, până în zona rurală, acolo unde lipsa prevenției se transformă adesea în condamnare tăcută. La nivelul județului Sibiu, avem puțin peste 3 mii de pacienți diagnosticați din mediul rural și, credeți-mă, oricât de optimiști ne-am dori să fim, numărul cazurilor este mult mai mare. Din lipsă de timp, informații și posibilități, oamenii din comunitățile rurale amână până și vizita la medicul de familie iar asta se transformă din păcate într-o dramă greu de dus atât la nivel uman cât și la nivel social. Soluția este întotdeauna dată de conștientizare, prevenție, de diagnosticare precoce și de accesibilizarea terapiilor curative prin adaptare individuală”, a declarat Horațiu Cojocaru, directorul DSP Sibiu

Prevenția rămâne esențială: renunțarea la fumat și alcool, adoptarea unui stil de viață sănătos, vaccinarea acolo unde este posibil (ex. HPV pentru cancerul de col uterin) și efectuarea analizelor medicale periodice pot salva vieți.

FOTO https://www.medeuropa.ro/