tâlhărie la șelimbăr: tânăr atacat de 3 persoane în față la mcdonald’s

O tâlhărie s-a petrecut în cursul zilei de ieri, 3 februarie 2026, în apropierea McDonald’s din Șelimbăr.
Mai exact, în jurul orei 19:40, pe strada Sibiului din localitatea Șelimbăr, un tânăr în vârstă de 20 de ani, ar fi fost agresată fizic de trei persoane necunoscute, care i-ar fi sustras telefonul mobil, după care au părăsit locul faptei.
În urma investigațiilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au identificat făptuitorii pe strada George Topârceanu din Sibiu. Aceștia sunt trei tineri cu vârstele de 14, 21 și 28 de ani, iar telefonul mobil a fost recuperat.
Cei doi tineri, de 21 și 28 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.
