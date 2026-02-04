tiktok și ue, față în față în ancheta privind alegerile prezidențiale din românia

Compania de socializare TikTok este „extrem de cooperantă” în cadrul anchetei Comisiei Europene privind potențiala interferență în alegerile prezidențiale din România din 2024.

În decembrie 2024, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva TikTok pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri.

Potrivit Agerpres, un raport al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, publicat marți, acuză Comisia Europeană că a intervenit frecvent în alegerile naționale din statele membre UE, inclusiv în România. Documentul menționează că, după intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale în 2023, Comisia a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor din Slovacia, Olanda, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024.

Raportul susține că măsurile cele mai agresive de cenzură au fost luate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur câștigat de candidatul populist independent Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au afirmat că Rusia l-ar fi sprijinit pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților arată însă contrariul: platforma nu a găsit și nu i s-au prezentat dovezi care să susțină afirmația autorităților române privind interferența rusă.

FOTO Digi24