topul celor mai populare mașini în județul sibiu: porsche, lamborghini și maybach, printre „fiarele” înmatriculate în 2025

Volkswagen, Dacia și Opel sunt cele mai populare mașini în județul Sibiu. Sibienii sunt atrași și de Audi, Ford și BMW, dar apar pe drumurile din județ și unele „rarități” precum Rolls-Royce, Aston Martin și Ferrari.
Potrivit unei statistici realizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în anul 2025 au fost înmatriculate în județul Sibiu 182.925 de autoturisme. Cele mai multe dintre ele au o vechime de peste 20 de ani. Populare sunt mașinile pe motorină și benzină, și mai puțin cele hibride și electrice.
Datele oferite de DGPCI arată că, în anul 2025, au fost înmatriculate 182.925 de autoturisme, 20.952 de autovehicule pentru transport marfă și 15.994 de remorci. Situația se prezintă astfel:
- Mopede: 71
- Motociclete: 7.129
- Autoturisme: 182.925
- Autobuze și microbuze: 1.323
- Autovehicule transport mărfuri, fără autotractoare: 20.952
- Autotractoare: 4.446
- Semiremorci: 3.938
- Remorci: 15.994
- Vehicule pentru scopuri speciale: 1.350
- Tractoare: 526
Mașinile vechi sunt cele mai populare
Cele mai multe dintre mașinile înmatriculate anul trecut în județul Sibiu au peste 20 de ani, respectiv 72.131 de mașini. Situația în funcție de vechimea autoturismului înmatriculat este următoarea:
- Mașini cu vechime 0-2 ani: 3.770
- Mașini cu vechime 3-5 ani: 7.065
- Mașini cu vechime 6-10 ani: 21.469
- Mașini cu vechime 11-15 ani: 28.775
- Mașini cu vechime 16-20 ani: 49.715
- Mașini cu vechime >20 ani: 72.131
Din totalul autoturismelor înmatriculate anul trecut, cele mai multe sunt pe motorină (96.640) și pe benzină (77.872). Hibridele sunt și ele populare, fiind înmatriculate 5.441 de autoturisme. Mașinile electrice nu au fost în preferințele sibienilor, fiind înmatriculate doar 1.338 de mașini.
Volkswagen produce mașini pe placul sibienilor
Volkswagen conduce topul preferințelor sibienilor în materie de mașini. Drept dovadă, într-un sigur an, au fost înmatriculate 36.684 de autoturisme. Și Dacia rămâne în top, fiind înmatriculate 23.789 de autoturisme, iar printre cele mai populare mărci au fost Logan (8.498) și Duster (3.293). Pe locul 3 la înmatriculări a fost Opel cu 13.855 de mașini înscrise. Pe următoarele poziții în preferințele sibienilor au fost Audi (12.467 mașini înmatriculate) și Ford (12.006 mașini înmatriculate).
Topul mașinilor înmatriculate în Sibiu în 2025:
- Volkswagen: 36.684
- Dacia: 23.789
- Opel: 13.855
- Audi: 12.467
- Ford: 12.006
- BMW: 9.923
- Skoda: 9.158
- Renault: 9.133
- Mercedes-Benz: 8.259
- Hyundai: 5.230
- Peugeot: 4.175
- Seat: 2.721
- Nissan: 2.592
- Suzuki: 2.560
- Mazda: 1.875
- Citroen: 1.874
- Volvo: 1.371
- Chevrolet: 1.271
- Kia: 1.147
- Honda: 690
- Mini: 460
- Alfa Romeo: 407
- Tesla: 196
- Jeep: 185
- Ssangyong: 163
- MG: 133
- Porsche: 121
- Lexus: 114
- Jaguar: 99
- Chrysler: 84
- Lancia: 76
- Cupra: 58
- Maserati: 25
- BYD: 14
- Cadillac: 13
- Bentley: 12
- Ferrari: 10
- Geely: 7
- Lamborghini: 6
- Rolls-Royce: 5
- Lynk&Co: 4
- Aston Martin: 2
- Maybach: 2
Printre „fiarele” pe 4 roți conduse din anul 2025 pe drumurile din județul Sibiu se numără Lamborghini (6 mașini înmatriculate), Aston Martin (2 mașini înmatriculate), Cadillac (13 mașini înmatriculate), Ferrari (10 mașini înmatriculate), Maybach (2 mașini înmatriculate), Maserati (25 mașini înmatriculate), Rolls-Royce (5 mașini înmatriculate) și Porche (121 mașini înmatriculate).
