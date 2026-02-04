topul celor mai populare mașini în județul sibiu: porsche, lamborghini și maybach, printre „fiarele” înmatriculate în 2025

Volkswagen, Dacia și Opel sunt cele mai populare mașini în județul Sibiu. Sibienii sunt atrași și de Audi, Ford și BMW, dar apar pe drumurile din județ și unele „rarități” precum Rolls-Royce, Aston Martin și Ferrari.

Potrivit unei statistici realizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în anul 2025 au fost înmatriculate în județul Sibiu 182.925 de autoturisme. Cele mai multe dintre ele au o vechime de peste 20 de ani. Populare sunt mașinile pe motorină și benzină, și mai puțin cele hibride și electrice.

Peste 180.000 de mașini înmatriculate în 2025 la Sibiu

Datele oferite de DGPCI arată că, în anul 2025, au fost înmatriculate 182.925 de autoturisme, 20.952 de autovehicule pentru transport marfă și 15.994 de remorci. Situația se prezintă astfel:

Mopede: 71

Motociclete: 7.129

Autoturisme: 182.925

Autobuze și microbuze: 1.323

Autovehicule transport mărfuri, fără autotractoare: 20.952

Autotractoare: 4.446

Semiremorci: 3.938

Remorci: 15.994

Vehicule pentru scopuri speciale: 1.350

Tractoare: 526

Mașinile vechi sunt cele mai populare

Cele mai multe dintre mașinile înmatriculate anul trecut în județul Sibiu au peste 20 de ani, respectiv 72.131 de mașini. Situația în funcție de vechimea autoturismului înmatriculat este următoarea:

Mașini cu vechime 0-2 ani: 3.770

Mașini cu vechime 3-5 ani: 7.065

Mașini cu vechime 6-10 ani: 21.469

Mașini cu vechime 11-15 ani: 28.775

Mașini cu vechime 16-20 ani: 49.715

Mașini cu vechime >20 ani: 72.131

Din totalul autoturismelor înmatriculate anul trecut, cele mai multe sunt pe motorină (96.640) și pe benzină (77.872). Hibridele sunt și ele populare, fiind înmatriculate 5.441 de autoturisme. Mașinile electrice nu au fost în preferințele sibienilor, fiind înmatriculate doar 1.338 de mașini.

Volkswagen produce mașini pe placul sibienilor

Volkswagen conduce topul preferințelor sibienilor în materie de mașini. Drept dovadă, într-un sigur an, au fost înmatriculate 36.684 de autoturisme. Și Dacia rămâne în top, fiind înmatriculate 23.789 de autoturisme, iar printre cele mai populare mărci au fost Logan (8.498) și Duster (3.293). Pe locul 3 la înmatriculări a fost Opel cu 13.855 de mașini înscrise. Pe următoarele poziții în preferințele sibienilor au fost Audi (12.467 mașini înmatriculate) și Ford (12.006 mașini înmatriculate).

Topul mașinilor înmatriculate în Sibiu în 2025:

Volkswagen: 36.684 Dacia: 23.789 Opel: 13.855 Audi: 12.467 Ford: 12.006 BMW: 9.923 Skoda: 9.158 Renault: 9.133 Mercedes-Benz: 8.259 Hyundai: 5.230 Peugeot: 4.175 Seat: 2.721 Nissan: 2.592 Suzuki: 2.560 Mazda: 1.875 Citroen: 1.874 Volvo: 1.371 Chevrolet: 1.271 Kia: 1.147 Honda: 690 Mini: 460 Alfa Romeo: 407 Tesla: 196 Jeep: 185 Ssangyong: 163 MG: 133 Porsche: 121 Lexus: 114 Jaguar: 99 Chrysler: 84 Lancia: 76 Cupra: 58 Maserati: 25 BYD: 14 Cadillac: 13 Bentley: 12 Ferrari: 10 Geely: 7 Lamborghini: 6 Rolls-Royce: 5 Lynk&Co: 4 Aston Martin: 2 Maybach: 2

Printre „fiarele” pe 4 roți conduse din anul 2025 pe drumurile din județul Sibiu se numără Lamborghini (6 mașini înmatriculate), Aston Martin (2 mașini înmatriculate), Cadillac (13 mașini înmatriculate), Ferrari (10 mașini înmatriculate), Maybach (2 mașini înmatriculate), Maserati (25 mașini înmatriculate), Rolls-Royce (5 mașini înmatriculate) și Porche (121 mașini înmatriculate).