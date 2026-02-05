Un accident rutier s-a produs joi dimineață la Ighișu Vechi. Patru persoane sunt rănite, trei dintre ele fiind încarcerate.

UPDATE 2

Polițiștii au stabilit cum s-a produs accidentul. Traficul s-a reluat.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 106 pe direcția Sibiu-Agnita, un tânăr de 21 de ani din Alțîna, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu autoturismul condus din sens opus, de către o femeie de 42 de ani din localitatea Șelimbăr”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

UPDATE 1

Echipajele SAJ și ISU au asistat 5 pacienți. Patru dintre ei au refuzat transportul la spital, iar o femeie de 64 de ani a fost transportată la UPU Sibiu de către echipajul SAJ cu medic, ea suferind un traumatism de șold drept.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii au intervenit pe DJ 106 în Ighişu Vechi la un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. La fața locului sunt mobilizate o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, două echipaje SAJ și elicopterul SMURD Brașov.

Ajunse la fața locului, echipajele au găsit 4 persoane, dintre care 3 încarcerate. „Au fost efectuate manevre de descarcerare pentru cele trei persoane și sunt evaluate de către echipajele medicale”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Intervenția este în dinamică. Revenim cu detalii.