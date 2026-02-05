accidente pe bandă rulantă în intersecția capcană din șelimbăr: 18 răniți din cauza unei mașini parcate aiurea / video foto

Locuitorii străzii Ion Neculce semnalează în continuare un pericol major la ieșirea pe drumul principal din comună, unde o mașină parcată constant ilegal reduce vizibilitatea și a dus la producerea mai multor accidente. În ultimele luni, problemele semnalate de cetățeni au atras atenția autorităților, însă situația persistă. (detalii aici)

Maria Antoaneta Popa, una dintre locatarele zonei, a povestit că situația durează de aproximativ trei luni și mașina este încă parcată în același loc și acum: „Mașina este parcată aproape tot timpul, 20 de ore din 24, chiar pe calea de acces către drumul principal. Vizibilitatea este ZERO. Trebuie să înaintezi foarte mult pentru a vedea traficul, practic ești «orbește»”.

Deși există o oglindă rutieră, aceasta este inutilizabilă în condiții reale: „De cele mai multe ori este aburită sau înghețată în sezonul rece, astfel că nu ajută deloc. Nimeni nu poate fi așteptat să coboare din mașină ca să verifice traficul”, adaugă Bianca, o altă persoană implicată într-un accident pe acea porțiune.

Datele Poliției Sibiu: accidentele continuă

Conform celor mai recente informații transmise de IPJ Sibiu, în perioada 1 ianuarie 2025 – prezent, în Șelimbăr s-au înregistrat 17 accidente ușoare, în urma cărora 18 persoane au suferit vătămări corporale.

Situația de pe strada Ion Neculce este cunoscută și se află în atenția Secției nr. 1 Poliție Rurală Sibiu, precum și a Poliției Locale, spun autoritățile.

„În urma verificărilor efectuate la nivelul Secției nr. 1 Poliție Rurală Sibiu, precum și la nivelul Serviciului Rutier Sibiu, vă informăm că, în perioada 01.01.2025 – prezent, în Șelimbăr s-au produs 17 accidente ușoare, în urma cărora 18 persoane au suferit vătămări corporale, fără însă a putea evidenția din situația statistică sectorul de drum. Situația expusă de către dumneavoastră este cunoscută și se află în atenția polițiștilor din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Sibiu, precum și a Poliției Locale.” a transmis IPJ Sibiu.

Mașina este încă parcată în același loc

După ce primul articol a fost publicat, locatarii au oferit noi detalii despre situație. Diana, o altă locatară, spune: „În fiecare zi plec la 7 și 10 dimineața și tot acolo e mașina parcată.”

Locatarii spun că sunt șocați de indiferența proprietarului, care continuă să încalce regulile de circulație și să pună în pericol siguranța oamenilor.