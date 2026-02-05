agenda weekendului la sibiu: petrecere pulse., teatru, expoziții, spectacole și baschet la sala transilvania

Weekend-ul acesta aduce la Sibiu o mulțime de evenimente la care sibienii pot participa. De la expoziții de reptile și specii rare de insecte, la meciuri de baschet și petreceri de amploare, oferta este variată.

În acest sfârșit de săptămână sibienii au mai multe opțiuni cu privire lapetrecerea timpului liber. Petrecerile, drumețiile de iarnă și spectacolele în avanpremieră și premieră la Teatrul „Radu Stanca” pot reprezenta principalele evenimente ale weekendului.

Mega petrecere, marca pulse.

Pe 7 februarie, Sibiul își schimbă ritmul. În plină iarnă, când orașul pare dominat de nuanțe reci și de o rutină previzibilă, Rouge Affair propune o experiență nocturnă construită în jurul muzicii electronice, al atmosferei și al unui simbol clar: culoarea roșie. Biletele se pot cumpăra online și sunt disponibile aici. Prețurile încep de la 60 de lei.

Punctul de atracție al serii îl reprezintă prima apariție în România a colectivului Utopia We Are. Axel Collins, Moonx și K.Proxy vor urca împreună pe scena din Sibiu, aducând un sound profund, bine construit.

Citește și: Pulse. deschide anul 2026 la Sibiu, cu ”Rouge Affair”: Utopia ajunge pentru prima dată în România

Filme noi la Cinegold

Filme noi pot fi urmărite la CineGold Sibiu în acest weekend, cu proiecții dedicate tuturor categoriilor de public. „Ajutor!”, „Still Nia”, „Catane”, „Melania”,„Băieți de oraș” și „Anaconda” sunt printre cele mai noi filme care pot fi vizoonate în acest sfârșit de săptămână la CineGold. Vezi lista completă a filmelor AICI.

„Vrăjitorul din Oz”, la Teatrul Gong

Spectacolul „Vrăjitorul din Oz” are loc sâmbătă, de la orele 11:00 și 18:00, iar duminică de la ora 11:00, la Teatrul Gong. Biletele costă 12 lei și sunt disponibile online.

Spectacolul „Vrăjitorul din Oz” este povestea micuţei Dorothy, o fetiţă care locuia în Kansas, la ferma mătuşii Em şi a unchiului Henry. O tornadă stârnită din senin face ca Dorothy şi cel mai bun prieten al ei, căţelul Toto, să ajungă în tărâmul de basm numit Oz. Ajunsă acolo, fetiţa face cunoştinţă cu Sperie-Ciori, cel care-şi doreşte puţin creier în căpăţâna-i de paie, cu Omul de Tinichea, cel care tânjeşte după o inimă care să-i bată în piept, şi cu Leul cel Laş, care, deşi este rege al animalelor, e un fricos şi jumătate şi tânjeşte după un pic de curaj. Aflând de Marele Oz, atotputernicul vrăjitor din Oraşul Smaraldelor, sunt hotărâţi să ajungă la el pentru a le îndeplini dorinţele.

FOTO: Cătălina Drăghici

Drumeții cu povești și observare de păsări

În data de 7 februarie are loc explorarea colinelor Târnavelor și descoperirea poveștilor comunității rome din Brateiu, alături de ghidul Nicoleta Ocneriu. Tot în 7 februarie se organizează o drumeție pentru observarea păsărilor de apă care iernează pe lacurile de pe râul Olt, cu Mihai Proca.

În data de 8 februarie are loc o drumeție în Mărginimea Sibiului, cu ghidul Dumitru Troancă. Tot pe 8 februarie se organizează o drumeție dedicată Micilor Montaniarzi, circuitul Cascadei Bâlea, cu ghidul Radu Zaharie.

Traseele sunt potrivite atât pentru drumeții la început de drum, cât și pentru experimentați. Detalii aici

Meci de baschet, la Sala Transilvania

Ultimul meci înainte de pauza pentru Cupa României se joacă duminică, de la ora 18:00, la Sala Transilvania. CSU Sibiu întâlnește CSM Petrolul Ploiești. Prețul biletelor începe de la 20 de lei. CSU Sibiu are mare nevoie de această partidă pentru a păstra șanse reale de calificare în play-off. Biletele pot fi achiziționate aici.

Concert de orgă la Catedrala Evanghelică

Concert de orgă are loc vineri, 6 februarie, de la ora 12:00, la Catedrala Evanghelică din Piața Huet. Biletul costă 20 de lei.

Expoziție de animale exotice

Expoziția de animale exotice revine la Sibiu duminică, pe strada Malului nr. 2, între orele 11:00 și 15:00. Vizitatorii vor putea admira tarantule, șerpi, șopârle și insecte rare. Vezi AICI cum a arătat ediția anterioară a evenimentului.

Spectacole în premieră și avanpremieră la Teatru „Radu Stanca”

Spectacole de teatru la Radu Stanca: „Tatăl” se joacă în premieră vineri, de la ora 19:00, la Teatrul Național „Radu Stanca”. Duminică, de la ora 17:00, se joacă spectacolul „Iona”, pe scena teatrului din Sibiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 17:00, sibienii pot opta pentru spectacolul „Dincolo de uitare”, un spectacol de Cosmin Stănilă, aflat în avanpremieră. Biletele sunt disponibile și pot fi achiziționate online.

Schi for Cancer Care la Păltiniș

Asociația Sus Inima invită sibienii să se alăture sâmbătă, 7 februarie, de la ora 9:00, unei zile dedicate mișcării, comunității și susținerii persoanelor afectate de cancer, într-un cadru de iarnă autentic, la Păltiniș Arena. Înscrierile la concurs se fac aici. Participarea la eveniment este gratuită.