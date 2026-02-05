an de foc pentru isu sibiu: peste 21.000 de intervenții în 2025 și amenzi de aproape 2,5 milioane de lei

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu și-a prezentat bilanțul activității desfășurate în 2025.

În cadrul evenimentului au participat Prim-adjunctul Inspectorului General, col.dr.ing. Florea Constantin, și prefectul județului Sibiu, Mircea Dorin-Crețu.

Evaluarea activității din 2025

Inspectorul-șef al ISU Sibiu, locotenent-colonel Laurențiu Anastasiu, a prezentat principalele misiuni și acțiuni derulate de instituție pe parcursul anului 2025, subliniind atât provocările întâmpinate, cât și rezultatele obținute. Acesta a evidențiat faptul că anul analizat a fost unul solicitant, cu intervenții complexe, care au pus la încercare capacitatea profesională și umană a personalului.

Misiunea și obiectivele ISU Sibiu

Misiunea principală a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu rămâne eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, astfel încât riscurile să fie menținute sub control, iar populația să beneficieze de protecție și siguranță.

Obiectivul strategic al instituției vizează consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale, în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru a asigura un răspuns rapid și eficient, reducerea efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și creșterea calității misiunilor desfășurate.

Peste 21.000 de intervenții într-un singur an

Pe parcursul anului 2025, echipajele ISU Sibiu au intervenit în 21.361 de situații de urgență, ceea ce înseamnă, în medie, 58 de intervenții zilnice. Numărul total este în scădere cu 4,7% față de anul 2024.

554 de incendii, dintre care 246 incendii de vegetație uscată;

17.282 cazuri de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat;

91 accidente rutiere cu descarcerare;

158 asistenţa persoanei;

31 inundații;

27 fenomene meteo periculoase;

433 acţiuni pentru asigurarea măsurilor de prevenire la activităţi cu aglomerări de persoane;

394 acţiuni pentru protecţia comunităţilor;

17 misiuni pirotehnice;

46 salvări de animale;

1.381 recunoaşteri în teren;

80 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren;

29 misiuni de sprijin;

575 alte situații de urgență;

753 deplasări fără intervenţie (525 SMURD şi 230 intervenţii).

Informarea populației prin RO-Alert

În anul 2025, ISU Sibiu a transmis 48 de mesaje RO-Alert, majoritatea pentru avertizarea populației în contextul codurilor meteorologice și hidrologice periculoase sau pentru semnalarea prezenței animalelor sălbatice în zone locuite. Au fost transmise și mesaje punctuale pentru situații de incendiu cu degajări mari de fum, precum și pentru informarea cu privire la minori dispăruți.

Activitate intensă pe linia prevenirii

Componenta de prevenire a înregistrat o creștere semnificativă a activității. În 2025 au fost efectuate 719 controale, cu aproape 30% mai multe față de anul anterior. În urma acestora, au fost constatate 2.172 de deficiențe privind respectarea normelor de prevenire a situațiilor de urgență, un număr semnificativ mai mare comparativ cu 2024.

Pentru neregulile constatate, inspectorii au aplicat 812 avertismente și 212 amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor depășind 2,4 milioane de lei.

Avizare și autorizare

Pe parcursul anului, activitatea de avizare și autorizare s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale, fiind emise avize și autorizații de securitate la incendiu, avize de protecție civilă, acorduri pentru activități pirotehnice și jocuri de artificii, precum și documente privind încadrarea obiectivelor în reglementările legale. Totodată, un număr semnificativ de solicitări au fost respinse din cauza nerespectării cerințelor normative.

159 avize de securitate la incendiu

12 avize de protecție civilă

86 autorizații de securitate la incendiu

748 adrese pentru obiective privind încadrarea/neîncadrarea în prevederile H.G.R.

17 acorduri pentru comercializarea articolelor pirotehnice

32 acorduri pentru organizarea de jocuri de artificii

83 avize privind amplasarea în parcelă

De asemenea, au fost respinse pe fondul nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare:

82 solicitări de avize de securitate la incendiu,

7 solicitări de avize de protecție civilă,

111 solicitări de autorizații de securitate la incendiu.

Concluzii

Anul 2025 a fost caracterizat de un volum ridicat de intervenții și de situații diverse, care au necesitat un răspuns prompt și profesionist din partea ISU Sibiu.

Reprezentanții instituției subliniază importanța responsabilității individuale și colective în prevenirea situațiilor de urgență și își exprimă speranța ca perioada următoare să aducă mai puține evenimente critice, cu obiectivul ca fiecare misiune să se încheie cu succes și cu întoarcerea în siguranță a tuturor salvatorilor.