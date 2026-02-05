bărbatul care a încercat să-l ucidă pe trump, condamnat la închisoare pe viață

Ryan Wesley Routh, bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe președintele SUA, Donald Trump, pe un teren de golf din Florida în septembrie 2024, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață.

Juriul l-a găsit vinovat de tentativă de omor și de mai multe infracțiuni legate de arme. Judecătoarea federală Aileen Cannon, de la Fort Pierce, a pronunțat sentința, după ce procurorii au cerut pedeapsa maximă, invocând gravitatea faptelor și lipsa de remușcări a inculpatului. Apărarea solicitase o condamnare de 27 de ani.

Potrivit Mediafax, incidentul a avut loc pe 15 septembrie 2024, la Trump International Golf Club din West Palm Beach. Un agent al Serviciului Secret, aflat în misiune de securizare, a observat țeava unei arme ieșind din vegetație și a tras în direcția suspectului. Routh a fugit fără să apuce să tragă, fiind prins ulterior după un control în trafic.

La locul în care se ascunsese, anchetatorii au recuperat o armă semiautomată SKS echipată cu lunetă și încărcător mărit, plăci de protecție balistică și alte obiecte. În vehiculul său au fost găsite liste cu date și locuri unde Trump urma să apară și o notă în care Routh descria episodul drept „o tentativă de asasinat”.

Pe parcursul procesului, Routh a depus cereri și texte considerate bizare, inclusiv o „provocare” către Trump la o partidă de golf, precum și referiri la Adolf Hitler și președintele rus Vladimir Putin. După verdictul de vinovăție, inculpatul a încercat să se rănească cu un pix la gât, fiind imobilizat imediat de agenții federali.

Procurorul John Shipley a subliniat că intervenția Serviciului Secret a prevenit un deznodământ fatal. Aceasta a fost a doua tentativă de atac asupra lui Trump în 2024, după împușcăturile din 13 iulie, la un miting din Butler, Pennsylvania, soldate cu rănirea lui Trump și moartea unui participant.