cine e medicul reținut pentru mită la sibiu: este ginecolog la spitalul militar

Remus Maxim este medicul reținut miercuri pentru luare de mită. Acesta este ginecolog la Spitalul Militar, iar în vara anului trecut era lăudat de Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale pentru o operație dificilă.

Lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, ca urmare a unui denunţ făcut prin apel la Call Center Anticorupție. Mai exact, un bărbat a sesizat că un medic i-a cerut mamei lui mită pentru o operație

„În fapt, o persoană de sex masculin a denunţat faptul că un medic, angajat în cadrul unui spital public din municipiul Sibiu la care s-a deplasat mama sa în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale, i-a solicitat aceteia suma de 1000 lei, cu titlu de mită, pentru pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, în concret, efectuarea acestei intervenţii chirurgicale. Ulterior, denunţătorul a fost desemnat colaborator cu identitate reală”, a transmis miercuri prim-procurorul adjunct Simion Dan Octavian, în calitate de purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Cine este medicul care a luat mită

Potrivit surselor Ora de Sibiu, doctorul prins în flagrant când a luat mită de 1.000 lei este Remus Maxim. Acesta este medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu.

În luna august a anului trecut, el era lăudat pe pagina de Facebook a Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale pentru că o operație complicată.

„Dr. Remus Maxim, medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin Sibiu, în colaborare cu alți specialiști (echipa operatorie, ATI) a dus la bun sfârșit un caz dificil. O pacientă în vârstă de 56 de ani, cu boala Friedreich (o tulburare rară, ereditară, care provoacă leziuni progresive ale sistemului nervos) și cu alte comorbidități, s-a prezentat la spital pentru o formațiune multichistică pelviabdominală, cu suspiciune de neoplasm. (…) Intervenția s-a finalizat fără complicații post-operatorii, pacientei urmând să i se stabilească un tratamentul oncologic”, este o parte din postarea publicată în august.

Medicul a fost reținut miercuri, pentru 24 de ore. În cursul zilei de joi, anchetatorii vor decide dacă se impune luarea unei măsuri preventive.

Vă reamintim că un alt medic, care a activat în trecut în Sibiu, a fost prins de curând când cerea mită la Sebeș. Ienea Adrian, medic de expertiză medicală, solicita sume între 100 și 600 euro pentru a emite certificate de handicap. (DETALII AICI)