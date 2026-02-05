condiții dificile de trafic: ploi, ceață și risc de polei pe drumurile intens circulate spre sibiu

Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri din țară, inclusiv pe rute intens circulate care fac legătura cu județul Sibiu, precum Valea Oltului.

Ploile slabe vor menține carosabilul umed pe principalele artere rutiere, crescând riscul de producere a accidentelor.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Botoșani, Brașov, Dolj, Iași și Olt. În funcție de condițiile locale, este favorizată formarea poleiului.

Potrivit Mediafax, la nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie în județele Botoșani, Călărași și Vâlcea, dar și în municipiul București. Pe arterele rutiere principale – autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, precum și DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu – se circulă, de asemenea, pe carosabil umed, cu ploi slabe, însă vizibilitatea este bună.

Autoritățile reamintesc că, de miercuri, circulația rutieră este închisă pe DN7C (Transfăgărășan), între kilometrii 61+500 și 61+750, în zona localității Arefu, județul Argeș, până la data de 20 martie 2026. Măsura a fost instituită pentru executarea unor lucrări de retehnologizare la amenajarea hidrotehnică Vidraru, care presupun staționarea unei macarale pe partea carosabilă.

Lucrările se desfășoară în intervalele orare 08:00-11:00 și 13:00-18:00 de luni până joi, respectiv 08:00-11:00 de vineri până duminică, astfel încât să fie asigurată, în anumite perioade, circulația riveranilor și tranzitul turiștilor.

De asemenea, pe DN7C, pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, circulația rutieră rămâne închisă pe timp de iarnă, redeschiderea fiind programată, de regulă, la începutul sezonului cald.

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să își asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor, să păstreze o distanță de siguranță între autovehicule și să evite depășirile riscante ori oprirea pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.