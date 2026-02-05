consilierul care a propus locuri de parcare mai mari pe școala de înot, vine cu clarificări: ,,trotuarul trebuie ajustat” / foto

Consilierul local PNL Gheorghe-Lucian Hunyadi a atras atenția unor probleme mari de trafic și de degradare a spațiului verde pe strada ,,Școala de Înot”, pe fondul parcării neregulamentare a unor autovehicule mai mari, precum microbuze, camionete sau SUV-uri. După ulima ședință a Consiliului Local, acesta vine cu soluții.

Consilierul PNL Gheorghe-Lucian Hunyadi a propus, în ședința Consiliului Local din 29 ianuarie, ca cel puțin o stradă din Sibiu să fie lărgită, deoarece unii cetățeni se plâng că nu au loc cu mașinile pe bandă. El a precizat că o parte din spațiul verde ar putea fi sacrificată în favoarea acestei lărgiri.

„Dacă vizualizați sensul de mers dinspre strada Rennes către hotelul Parc, veți observa că spațiul verde de după bordură este distrus în mai multe locuri de roțile mașinilor care-l încalecă. Aceasta este o consecință a faptului că multe mașini sunt nevoite să urce pe bordură și implicit pe spațiul verde pentru a evita autovehiculele mai lungi care parchează aici,” a declarat consilierul local PNL Gheorghe-Lucian Hunyadi pentru Ora de Sibiu.

,,Soluții fără sacrificarea spațiului verde”

Acesta a mers la fața locului și a trimis dovezi pentru a ilustra situația. El a explicat că există posibile soluții, fără a sacrifica spațiul verde:

„Eu vă pot spune și niște soluții, ca părere personală, pentru că sunt economist de profesie, dar cred că avem în primărie profesioniști care pot decide ce se poate face. Distanța dintre blocuri și case pe strada «Școala de Înot» este imensă. O primă soluție ar fi să nu micșorăm spațiul verde, ca să nu ne sară ecologiștii în cap. Dar trotuarul unde e pista de biciclete, porțiunea de vreo 4 metri, poate fi măsurat și ajustat. Cred că se poate găsi un drum încât să nu mai avem aceste probleme: să nu mai fie distrus spațiul verde și să nu mai rămână mașinile cu fundul în drum,” a explicat Hunyadi.

Spațiul verde, proprietate publică și responsabilitatea Primăriei

Hunyadi a subliniat că spațiul verde afectat de roțile mașinilor este proprietate publică și că Poliția Locală nu poate decide asupra modificării străzii:

„Poliția Locală nu are putere de decizie. Spațiul verde și drumul sunt proprietate publică, iar soluțiile trebuie analizate de Direcția Rutieră și Direcția Tehnică din primărie. Suntem un oraș european și pur și simplu arată foarte urât când spațiul verde este distrus.”

Consilierul a subliniat că rolul său este să aducă în discuție problemele locuitorilor:

„Eu sunt doar consilier local și exprim punctul meu de vedere și al proprietarilor care m-au votat. Prin vocea noastră, oamenii își pot spune oful. Am văzut comentariile de pe Facebook și jignirile, dar asta m-a ambiționat să demonstrez că există un mare adevăr: nu ajunge drumul. Dacă parchează un microbuz sau o camionetă, nu există restricție, iar celelalte mașini sunt obligate să încalce spațiul verde, așa cum se vede în poze.”