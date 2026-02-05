dorinel munteanu pune tunurile pe jucătorii sibiului: ”au fost acte de indisciplină. asta mă deranjează” / video

Înainte de meciul de de vineri de la Mioveni, cu FC Argeș, antrenorul lui FC Hermannstadt și-a atenționat public jucătorii că nu tolerează actele de indisciplină.

Dorinel Munteanu are motive să fie nemulțumit de jucătorii lui FC Hermannstadt. Sibienii nu reușesc să iasă din subsolul clasamentului, iar unii dintre ei au comis și acte de indisciplină, așa cum tehnicianul a anunțat public într-o conferință de presă.

”I-am atenționat miercuri într-o ședință, au fost câteva cazuri de indisciplină la nivelul lotului, care pe mine mă deranjează cel mai mult, pentru că interesul primordial este cel al echipei. Și toți, chiar dacă joacă sau nu, trebuie să sufere pentru această echipă. Nu voi ține niciun jucător care procedează așa, indiferent cum îl cheamă, aici vreau un lot echilibrat, puternic, care să aibă un singur gând, rezultatele. Probabil așa au fost obișnuiți, dar le-am transmis mesajul și ei au înțeles foarte bine” a tunat Dorinel Munteanu.

Tehnicianul așteaptă o revanșă a jucătorilor vineri, la Mioveni. ”Chiar dacă eu sunt responsabil de rezultate, ei trebuie să se justifice în fața mea de ce au existat câteva date de indisciplină. Acestea sunt lucruri interne care le-am clarificat, le-au înțeles și nu cred că vor probleme. Aștept randamentul lor la meciul cu Pitești să fie unul ridicat, să câștigăm punct sau puncte” a mai spus antrenorul lui FC Hermannstadt.