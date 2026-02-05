fc hermannstadt, la ora adevărului: dorinel munteanu anunță schimbări pentru meciul cu fc argeș / video

FC Hermannstadt caută puncte vineri, la Mioveni, în disputa cu FC Argeș, din etapa a 26-a a Superligii.

Sibienii nu reușesc să iasă din subsolul clasamentului, din cauza jocurilor foare slabe pe care le fac pe ”Municipal”, acolo unde au doar 7 puncte din 13 meciuri. După dușul rece de marți, cu Rapid, antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu așteaptă reacția jucătorilor vineri, la Mioveni.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

”Avem așteptări foarte mari la Mioveni, important este ca mesajul meu să ajungă exact la jucători și să îi miște puțin. Diferența o fac jucătorii, dar între noi și adversar nu a fost nicio diferență la niciun meci, am greșit individual. Trebuie să găsesc formula ideală, de start, din fericire, acum am cam tot lotul la dispoziție și am de unde sa aleg. A revenit și Căpușă după suspendare, ceilalți care au revenit zilele trecute după accidentări, cred că s-au adaptat cât de cât la ritmul echipei. Așa că acum chiar am soluții” a anunțat fostul internațional în cadrul unei conferințe de presă.

”Mi-aș dori un arbitraj echidistant”

Tehnicianul speră ca defensiva să nu mai comită erori decisive, iar arbitrajul să fie unul neutru. ”Ceea ce îmi doresc la următorul joc de la Mioveni e să nu fac să nu mai facem greșeli individuale, pentru că avem în față un adversar care se luptă pentru play-off. Contra echipelor care se luptă pentru play-off nu am avut un joc slab, ci ne-am bătut singuri. Nici nu mai discut despre arbitraj, mi-aș dori să fie unul echidistant, pentru că, atât pentru echipa gazdă, cât și pentru noi sunt puncte vitale” a anunțat Dorinel Munteanu.

”Neamțul” așteaptă ca jucătorii nou-veniți să își aducă aportul la echipă. ”Nu pot să spun că s-a integrat, Simba are nevoie de acest lucru, asta nu se face într-o săptămână-două. Sigur, ei trebuie să fie conștienți de ceea ce le cer și încet, încet, îi voi integra foarte bine, pentru că ei sunt jucători de calitate. Mă aștept la Bozhidar Chorbadzhiyski să revină cât mai repede și să ajute echipa” a mai punctat tehnicianul echipei de pe malul Cibinului.

Tehnicianul nu a discutat însă nimic despre situația portarului Cătălin Căbuz, care a devenit indisponibil pentru câteva săptămâni.

Meciul FC Argeș – FC Hermannstadt este programat vineri, de la ora 17.00, la Mioveni.

FC Hermannstadt echipă probabilă: Muțiu – Căpușă, Stoica, Karo (Bejan), Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Chițu, Afalna, Neguț (Stancu).