fc hermannstadt vrea un portar de la fcsb: ”așteptăm decizia lui gigi becali”

După accidentarea lui Cătălin Căbuz, FC Hermannstadt încearcă să îl aducă pe portarul Lukas Zima de la FCSB.

Accidentat în meciul cu Rapid București, când a fost înlocuit la pauză, portarul titular de la FC Hermannstadt, Cătălin Căbuz va lipsi câteva săptămâni.

Conducerea clubului sibian discută cu Gigi Becali împrumutul portarului ceh Lukas Zima (32 ani), jucător care încasează 15.000 euro lunar.

În acest sezon, Zima (32 ani) a apărat doar în patru meciuri la FCSB, totalizând 289 de minute pe teren. El a mai fost între buturile campioanei la meciurile de Europa League cu Steaua Roșie și Basel.

Patronul Gigi Becali a decis recent că va merge pe mâna juniorului Matei Popa până la finalul sezonului, asfel că șansele cehului de a mai apăra sunt infime.

”Căbuz s-a accidentat, va sta o perioadă. Am discutat cu Gigi Becali să ni-l dea împrumut pe Zima, așteptăm decizia lor. Noi sperăm că Zima vrea să vină până la vară, decât să stea la o echipă unde nu joacă deloc. Nu știm ce nu funcționează la noi, dacă retrogradăm, continuăm cu Dorinel Munteanu” a anunțat acționarul clubului FC Hermannstadt, Claudiu Rotar la Digi Sport.

Sibienii îl mai au pe Vlad Muțiu, portar care a salvat un penalty în jocul cu Rapid, dar apoi a gafat la al doilea gol al giuleștenilor, când Grameni a înscris cu un șut de la peste 35 de metri.