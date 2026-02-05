gest de omenie la spitalul județean sibiu: pacient fără venituri, operat gratuit de cataractă

Un cisnădian în vârstă de 56 de ani, care își pierduse complet vederea din cauza unei cataracte mature bilaterale, a fost operat la Secția Clinică de Oftalmologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Bărbatul, adus la spital pe 3 februarie, într-un scaun rulant și fără posibilități materiale, trăiește dintr-o indemnizație socială minimă și suferă de mai multe afecțiuni grave. La o zi după internare, medicii au intervenit chirurgical asupra ochiului drept, unde au îndepărtat cataracta și au implantat un cristalin artificial, redându-i vederea și șansa la o viață mai demnă.

Intervenția a fost posibilă datorită mobilizării întregii echipe medicale, formată din medici, asistente și infirmiere, care l-au tratat pe pacient ca pe un membru al familiei. Mai mult, cristalinul artificial necesar operației a fost achiziționat chiar de șefa secției, dr. Dorina Popa.

echipa medicală care l-a operat pe cisnădian

Mesajul integral postat de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu

“Omenia, ca lumina ochilor

De prea multe ori spunem că „veștile rele circulă repede”, o constatare care trădează, de fapt, un anumit apetit pentru tot ceea ce este negativ în societate. Poate că această înclinație vine și dintr-o lipsă tot mai accentuată de repere, de acei oameni spre care ar trebui să ne uităm și să-i judecăm prin prisma faptelor lor.

Ei există. Doar că, de prea multe ori, aleg să rămână anonimi.

Un astfel de exemplu se găsește la Secția Clinică de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Aici, în urmă cu două zile, pe 3 februarie, un bărbat a fost adus pe un scaun rulant. Nu mai vedea.

Florin Marius Sârbu are 56 de ani, este din Cisnădie și trăiește dintr-o indemnizație socială de doar 329 de lei. Are mai multe afecțiuni de sănătate, cea mai gravă fiind cataracta care i-a afectat ambii ochi.

„A doua zi după internare l-am operat pentru cataractă matură bilaterală. Am intervenit pe ochiul drept, unde am îndepărtat cataracta și am implantat un cristalin artificial”, spune dr. Dorina Popa, șefa Secției Clinice de Oftalmologie.

Ceea ce face cu adevărat deosebită această intervenție este mobilizarea întregii echipe formată din medici, asistente și infirmiere. „Sunt colegi care i-au dăruit haine, iar cele cu care pacientul a venit la internare au fost spălate. L-am primit ca pe un membru al familiei. Operația a decurs bine, ochiul drept este din nou funcțional și sperăm să putem interveni, în viitor, și la celălalt. Este o reușită a tuturor”, a mai arătat dr. Popa.

Ceea ce nu spune doamna doctor este că ea însăși a cumpărat cristalinul artificial necesar operației bărbatului din Cisnădie. Un gest care spune mult despre omul din spatele halatului alb.

Mă înclin în fața întregii echipe. Și, chiar dacă binele se face în tăcere, avem nevoie ca, din când în când, să arătăm societății că există repere reale: oameni spre care merită să ne îndreptăm privirea.” se arată în postarea Facebook