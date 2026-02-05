la 41 de ani, imobilizat în scaun cu rotile: un sibian are nevoie de 61.000 de euro pentru transplant / video

Un sibian în vârstă de 41 de ani se luptă cu o boală necruțătoare. Transplantul care i-ar putea opri boala depinde doar de ajutorul oamenilor.

La doar 41 de ani, Lucian Ioan Schiau, un sibian, tată a doi băieți de 10 și 12 ani, se află în fața uneia dintre cele mai grele încercări ale vieții sale. Diagnosticat cu scleroză multiplă, o boală neurologică progresivă, Lucian a trecut, în mai puțin de doi ani, de la o viață plină de mișcare: drumeții și schi, la dependența de scaunul cu rotile.

Primele vești cutremurătoare

În octombrie 2023, după ce a efectuat două investigații RMN și o puncție lombară, i s-a comunicat diagnosticul de scleroză multiplă. De atunci, a urmat tratament după tratament și analize după analize, însă nimic nu i-a ameliorat starea sau durerile.

“La vârsta de 12 ani am fost diagnosticat cu epilepsie, iar timp de zece ani viața mea a însemnat spitale și tratamente, până când un medic a reușit să găsească schema potrivită, care mi-a redus crizele de la zece pe lună la zero în prezent. Acum doi ani, însă, viața m-a pus din nou la pământ: am fost diagnosticat cu scleroză multiplă, „boala cu o mie de fețe”. În mai puțin de doi ani, boala m-a adus în scaunul cu rotile, după ce a debutat cu simple furnicături la mâna și piciorul stâng, confirmate ulterior prin numeroase investigații, inclusiv puncție lombară.

Deși am fost inclus în programul național cu Ocrevus, starea mea s-a agravat progresiv, pierzându-mi mobilitatea și independența. Dintr-o persoană activă, sportivă, am ajuns imobilizat în propria locuință. Îmi amintesc și astăzi ziua în care am folosit pentru prima dată un scaun cu rotile în public, privirile curioase ale vecinilor când salvarea mă lua pe targă, primele crize epileptice, sentimentul de neputință totală și rușinea trăită prin spitale. Am devenit dependent de medici pe care îi consideram salvatori, dar care nu au putut face față durerilor extreme de coloană și picioare, somnolenței permanente, epuizării celulare și unei depresii care nu mai răspunde la niciun tratament, în ciuda medicamentelor și suplimentelor ce ajung la mii de lei lunar.” a declarat Lucian pentru Ora de Sibiu

Analize peste analize și un deznodământ costisitor

Mobilitatea i-a fost sever afectată, iar durerea constantă îi face dificile chiar și activitățile de bază. În ultimii doi ani, Lucian a fost internat de peste 15 ori, urmând tratamentele disponibile în România, fără ca acestea să reușească să oprească degradarea stării sale de sănătate.

“Am fost recent la Târgul Mureș și mi-a dat clar, tratament cu celule stem. După toate analizele, mi s-a spus să opresc tratamentul primit de la Sibiu, pentru că nu mai are efect. Singura mea șansă este la Moscova. Însă am nevoie de o sumă mare de bani, respectiv 61.000 de euro. Până astăzi, 5 februarie, am strâns 19.200 euro” a declarat Lucian pentru Ora de Sibiu

O rază de speranță vine din străinătate

Medicii i-au recomandat un transplant de celule stem hematopoietice autologe, o procedură care poate opri evoluția sclerozei multiple. Intervenția urmează să fie realizată într-o clinică specializată din Moscova, sub coordonarea prof. dr. Denis A. Fedorenko, medic recunoscut pentru experiența sa în tratarea acestei afecțiuni.

Dosarul medical complet al lui Lucian a fost analizat și aprobat, iar confirmarea eligibilității pentru transplant a fost deja primită.

“La Moscova pot să mă duc oricând, dar doar după ce am toți banii. Programarea inițială era stabilită pentru data de 27 ianuarie, dar nu am reușit financiar. Medicii din Târgu Mureș și Cluj mi-au confirmat că aceasta este singura șansă de a reveni la viața pe care o aveam înainte, cu o rată de reușită estimată la 95%.” a declarat Lucian

Costurile sunt de zeci de mii de euro

Tratamentul, transportul și perioada de recuperare se ridică la aproximativ 61.000 de euro, o sumă imposibil de acoperit de familie fără sprijin extern. Până în acest moment, prin donații, s-au strâns 19.200 de euro, însă drumul până la suma necesară este încă lung.

Pentru Lucian, acest transplant nu înseamnă un miracol garantat, ci o șansă reală de a opri boala și de a-și recâștiga o parte din viață. Mai presus de toate, este șansa de a fi prezent pentru cei doi copii ai săi și de a nu-i lăsa singuri în fața unei lupte nedrepte.

“Se apropie Valentine’s Day și nu am planuri ca un om obișnuit, dar mă străduiesc să fiu prezent pentru băieții mei și pentru soție, forțându-mă să fac din scaunul cu rotile ce încă pot controla: câteva flori, un cadou, un film, orice urmă de normalitate care să-mi aducă o fericire mică, fragilă și trecătoare, pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu, chiar dacă pierderea ei doare uneori mai tare decât scleroza multiplă însăși.” a mai adăugat Lucian

Cei care doresc să îl sprijine pe Lucian pot face donații în următoarele conturi:

Banca Transilvania

Titular: Schiau Lucian Ioan

Cont LEI: RO56 BTRL RONC RT02 8718 8101

Cont EURO: RO06 BTRL EURC RT02 8718 8101

SWIFT/BIC: BTRLRO22

BT Pay: 0756 475 551

Revolut

Titular: Schiau Lucian Ioan

IBAN: RO33 REVO 0000 1075 7450 5569

SWIFT/BIC: REVOROBB

Revtag: @lucian9seg

Telefon: 0756 475 551