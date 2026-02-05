mașină a poliției locale sibiu, ridicată: explicația primăriei după ce imaginea a devenit virală

O fotografie surprinsă pe 2 ianuarie 2026, în care o mașină a Poliției Locale Sibiu apare tractată pe o platformă, a stârnit numeroase reacții și glume pe rețelele de socializare. Imaginea a devenit rapid virală pe mai multe grupuri de Facebook, unde sibienii au comentat situația cu umor, dar și cu ironie.

Pentru a clarifica incidentul, Mirela Gligore, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu, a explicat că nu este vorba despre nicio sancțiune aplicată de colegi propriei instituții.

„Mașina respectivă prezenta defecțiuni la sistemul de direcție. Astfel, pentru siguranță, a fost transportată spre service pe platforma din dotarea Poliției Locale”, a declarat aceasta.

foto: arhivă

Totodată, aceasta a oferit și detalii suplimentare despre starea autoturismului:

„Mașina respectivă, transportată spre service cu ajutorul platformei deținute de Poliția Locală, a fost fabricată în anul 2017, iar la bord are înregistrați 311.910 km. Cheltuielile cu transportul mașinii și cu reparațiile sunt asigurate de către Serviciul Public de Poliție Locală, fiind o mașină de serviciu, iar legislația permițând acoperirea acestui tip de cheltuieli.”

Cu toate acestea, imaginea a generat un val de glume din mediul online. Un utilizator, Cosmin, a comentat ironic: „Au parcat neregulamentar?”. Alți internauți au mers pe aceeași linie, sugerând, în spirit de glumă, că agenții și-ar fi „ridicat” propria mașină pentru o presupusă parcare ilegală.

,,Cel mai vechi autoturism e din 2006″

Referitor la parcul auto al Poliției Locale Sibiu, Mirela Gligore a precizat că cel mai vechi autoturism aflat în dotare este fabricat în anul 2006 și că, la fel ca în cazul oricărui vehicul, apar periodic defecțiuni tehnice. „Așa cum se întâmplă cu orice mașină, și la mașinile din dotarea Poliției Locale apar periodic defecțiuni, care sunt remediate”, a mai transmis reprezentanta Primăriei.