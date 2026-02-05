medicul din sibiu care a luat mită de la o pacientă, arestat preventiv

Medicul din Sibiu, prins în flagrant când lua mită de 1.000 de lei de la o pacientă pentru a o opera, a ajuns joi în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. El va sta în spatele gratiilor în următoarele 30 de zile.

Remus Maxim, medicul de la Spitalul Militar prins în flagrant când lua 1.000 lei cu titlu de mită de la o pacientă pentru o operație, a fost arestat preventiv.

„În baza art. 226 şi art. 223 alin. 2 CPP, raportat la art. 202 alin. 1 şi 3 CPP, admite propunerea de arestare preventivă a inculpatului M.R.E., formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 22/85/P/2026 şi, în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpatului M.R.E., pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data de 05 februarie 2026 și până la data de 06 martie 2026 inclusiv”, se arată în soluția pe scurt a Tribunalului Sibiu.

Medicul a cerut o măsură preventivă mai ușoară, arest la domiciliu sau control judiciar, dar instanța i-a respins cererea.

Vă reamintim că acesta este medic primar obstetrică-ginecologie la Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu. El a fost prins în flagrant când lua mită ca urmare a unui denunţ făcut prin apel la Call Center Anticorupție. (DETALII AICI)