medicul sibian prins că lua mită de la pacienți în sebeș, a fost reținut: ce acuzații i se aduc

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat că medicul primar Ienea Adrian, angajat la Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă din Sebeș, a fost reținut pentru luare de mită.

În cursul zilei de 04 februarie, procurorul a propus arestarea preventivă a inculpatului Ienea Adrian pe o durată de 30 de zile, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a admis propunerea.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 26-28 ianuarie 2026, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, Ienea Adrian a primit, de la șase persoane, sume cuprinse între 100 și 600 de euro, în legătură cu efectuarea revizuirilor medicale pentru pensionarii de invaliditate.

Acesta nu este primul incident de acest fel în cazul lui Ienea Adrian. În iunie 2025, el a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru săvârșirea unei fapte similare, fiind condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pe un termen de 3 ani și 6 luni. Sentința a rămas definitivă pe 13 ianuarie 2026.

Cazul nu este nou pentru anchetatori: în 2015, medicul a fost prins luând mită la Sibiu, unde activa la Biroul de Expertiză a Capacității de Muncă de pe lângă Casa de Pensii. Polițiștii l-au supravegheat timp de o lună, perioadă în care a primit mită de la 175 de pacienți, sume cuprinse între 50 și 300 de euro.

FOTO Alba24