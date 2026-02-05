mesaj ferm de la conducerea fc hermannstadt: dorinel munteanu rămâne antrenor

Acționarul principal al lui FC Hermannstadt, Claudiu Rotar a anunțat că sibienii merg pe mâna antrenorului Dorinel Munteanu, tehnicianul care l-a înlocuit în luna decembrie pe Marius Măldărășanu.

Dorinel Munteanu nu a adus încă revirimentul așteptat de FC Hermannstadt, tehnicianul având o singură victorie în șase etape pe banca sibienilor, cea de la Slobozia. ”Neamțul” are însă toată susținerea conducerii clubului de pe malul Cibinului.

”Nu se pune în discuție plecarea antrenorului Dorinel Munteanu, e exclus! Are contract pe un an și jumătate, nu se pune problema” a anunțat la Digi Sport acționarul principal al clubului, Claudiu Rotar.

Sibienii se pot salva în play-out, când punctele vor fi înjumătățite. Până atunci, condcuerea clubului sibian așteaptă victorii măcar în jocurile cu rivalele în lupta pentru evitarea retrogradării.

”Noi suntem la retrogradare de când a început campionatul, când se termină sezonul regular începe campionatul nostru. Am bătut la Slobozia, o să jucăm și la Miercurea Ciuc, trebuie să îi batem și pe ei, acolo e lupta. Trebuie să mai facem câteva puncte în sezonul reglar, apoi începe play-out-ul, unde se înjumătățesc punctele și ne apropiem de restul echipelor” a mai anunțat la Digi Sport acționarul principal de la FC Hermannstadt, Claudiu Rotar.

FC Hermannsadt va juca vineri la Mioveni, cu FC Argeș, echipă care se luptă pentru play-off.