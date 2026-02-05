oficial: politic a semnat cu fc hermannstadt. poate debuta vineri, la mioveni

FC Hermannstadt l-a prezentat oficial joi seară pe mijlocașul stânga Denis Politic, jucător împrumutat până la vară de la FCSB.

Sibienii au oficializat joi seară transferul lui Dennis Politic (25 ani), jucător care vine de la FCSB. FC Hermannstadt plătește 10.000 euro lunar, jumătate din salariul jucătorului, cealaltă jumătate fiind suportată de echipa campioană.

” #OFICIAL Bine ai venit, Denis Politic!

Mijlocașul lateral stânga ni se alătură până la finalul acestui sezon sub formă de împrumut de la F.C.S.B. Denis are 25 de ani și un CV cu evoluții solide la echipe ca Academia lui Manchester United, Bolton, Salford și Port Vale din Anglia, Cremonese din Italia, Dinamo București și F.C.S.B., echipă pentru care a bifat 24 de meciuri, a înscris 3 goluri în toate competițiile și a câștigat Super Cupa României. Denis Politic are o cotă de piață de 1.200.000 € pe siteurile de specialitate” este anunțul oficial făcut de clubul sibian.

CITEȘTE ȘI: Dennis Politic vine la FC Hermannstadt: clubul neagă plecarea lui Ciubotaru la FCSB

Noul atacant ar putea debuta pentru echipa lui Dorinel Munteanu chiar vineri, la Mioveni, în meciul cu FC Argeș. FCSB l-a trimis joi seară direct la Pitești, pentru a se alătura echipei sibiene. „Pe Politic l-am trimis armă secretă cu Pitești. Voiam să-i luăm bilet de avion la Cluj, ca să meargă la Sibiu, dar mi-au zis că ei au în deplasare cu FC Argeș și l-am trimis la Pitești” a anunțat Gigi Becali, patronul FCSB.

Dennis are nouă jocuri de Superliga în acest sezon pentru FCSB, dar și 13 apariții în partidele campionei în cupele europene. El și-a făcut debutul în naționala României pe 24 martie 2025, într-o partidă cu San Marino, scor 5-1.

FC Hermannstadt mai negociază vineri împrumutul portarului Lukas Zima, tot de la FCSB.