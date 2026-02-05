părinți din șelimbăr cer înființarea unei clase cu predare în limba germană: isj sibiu explică de ce nu poate

Mai mulți părinți din comuna Șelimbăr își doresc înființarea unei clase primare cu predare în limba germană în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu”. Cu toate demersurile făcute în ultimii ani, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu susține că acest lucru nu este posibil din punct de vedere legal.

Unul dintre părinții implicați în acest demers spune că încearcă de trei ani să obțină aprobarea pentru înființarea unei clase primare cu predare în limba germană în cadrul Școlii Gimnaziale din Șelimbăr.

Părintele spune că, în ultimii trei ani, au fost strânse peste 20 de cereri de la părinți și a fost depusă documentația necesară, atât la nivelul școlii, cât și la ISJ Sibiu, cu sprijinul conducerii unității de învățământ. „În fiecare an am primit refuzuri, motivul principal fiind lipsa cadrelor didactice. Anul acesta am mers până la departamentul de resurse umane al inspectoratului și am identificat un cadru didactic calificat, dispus și chiar dornic să predea în școala din comuna noastră. Cu toate acestea, am primit un refuz sec, fără nicio motivare”, a mai spus părintele.

„Ar putea crește nivelul educației”

Acesta susține că demersul beneficiază de sprijinul părinților, al Primăriei Șelimbăr, al Bisericii Evanghelice din comună și al Forumului German, însă fără rezultat. „Ni se blochează dezvoltarea unității de învățământ prin introducerea predării în limbi străine, pentru unii chiar limbi materne. Acest lucru ar putea crește nivelul educației și chiar nivelul de trai, având în vedere numărul mare de investitori germani din județul Sibiu, dar ar contribui și la decongestionarea traficului din municipiu”, a adăugat acesta.

Același părinte afirmă că refuzurile sunt constante și insuficient explicate. „Ni se răspunde că nu se va înființa clasa, fără o motivație clară. Este al treilea an în care încercăm. Ni s-a spus că ar fi o problemă de continuitate la gimnaziu, dar am avea cinci ani pentru a rezolva acest aspect. Sunt aproximativ 20 de părinți interesați, iar cererea ar putea veni și din afara Șelimbărului, pentru că admiterea s-ar face prin concurs. Există școli unde sunt chiar și trei copii pe un loc la clasele cu predare în limba germană. În plus, avem deja grădiniță cu predare în limba germană și ne dorim continuitate. Din partea părinților, am făcut tot ce este omenește posibil”, a precizat acesta.

ISJ Sibiu: „Nu se poate, conform legii”

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu spun că solicitarea nu poate fi aprobată din cauza prevederilor legale. „Nu au depus la noi niciun document prin care să ceară explicații suplimentare. Conform Legii învățământului preuniversitar, predarea în limba minorităților se face pentru elevii care aparțin acelei minorități. La școala din Șelimbăr nu există copii de naționalitate germană. Noi trebuie să argumentăm existența unei grupe de copii de naționalitate germană. O solicitare similară a existat și la Rășinari, dar situația este aceeași. Nu există copii în unitatea administrativ-teritorială pentru această formă de studiu. Mai mult, trebuie luată în calcul și continuitatea la nivel gimnazial, unde există deja un deficit de profesori de limba germană. Din punct de vedere legal, nu putem înființa această clasă”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

Mămică în greva foameii, pentru a protesta împotriva încălcării drepturilor

Reamintim că în luna aprilie a anului trecut, o mamă din Sibiu a intrat în greva foamei în fața Ministerului Educației. Femeia cerea ca fiica ei, care este elevă în an terminal la Colegiul „Brukenthal”, să nu dea examenul de Bacalaureat la limba maternă germană.

La momentul respectiv, femeia susținea că liceul la care fiica ei era elevă nu îndeplinește condițiile legale pentru a funcționa ca unitate de învățământ cu predare integrală în limba germană și, prin urmare, elevii nu pot fi obligați să susțină examenul de bacalaureat la această materie ca limbă maternă. Ea mai preciza că jumătate dintre materii sunt predate în limba română, și nu în limba germană, lucru care îi discriminează inclusiv pe elevii etnici germani.

