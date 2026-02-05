piața volantă revine în curtea cj sibiu: produse locale proaspete pentru sibieni

Vineri, 6 februarie, piața volantă își redeschide porțile în curtea Consiliului Județean Sibiu, aducând aproape de locuitori produse locale proaspete și gustoase.

Evenimentul se va desfășura între orele 09:00 și 13:00, în curtea interioară a Consiliului Județean Sibiu, situată pe strada General Magheru, nr. 14.

Vizitatorii vor putea găsi o gamă variată de produse:

pâine și produse de panificație

lapte și produse lactate

produse din carne

miere și produse apicole

produse vegane

Organizatorii invită sibienii să susțină producătorii locali și să se bucure de gusturi autentice, chiar în inima orașului.