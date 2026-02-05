piața volantă revine în curtea cj sibiu: produse locale proaspete pentru sibieni

Vineri, 6 februarie, piața volantă își redeschide porțile în curtea Consiliului Județean Sibiu, aducând aproape de locuitori produse locale proaspete și gustoase.

Evenimentul se va desfășura între orele 09:00 și 13:00, în curtea interioară a Consiliului Județean Sibiu, situată pe strada General Magheru, nr. 14.

Vizitatorii vor putea găsi o gamă variată de produse:

  • pâine și produse de panificație
  • lapte și produse lactate
  • produse din carne
  • miere și produse apicole
  • produse vegane

Organizatorii invită sibienii să susțină producătorii locali și să se bucure de gusturi autentice, chiar în inima orașului.

