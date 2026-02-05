povestea ceasornicarului care s-a ocupat peste două decenii de ceasul din turnul sfatului. albert: „nu mă văd făcând altceva” / video

În Sibiu, ora exactă este dată de ceasul din Turnul Sfatului, care bate regulat și precis. De funcționarea acestuia s-a ocupat timp de peste 20 de ani Albert, ceasornicar de meserie. În prezent, el continuă să repare ceasuri în atelierul său de la numărul 9 de pe Pietonala Nicolae Bălcescu, unde are în continuare numeroși clienți.

Povestea lui Albert începe în anii ’70, într-o Românie în care meseriile se învățau temeinic, cu răbdare și disciplină. Nu era o alegere romantică, ci una practică: după clasa a opta, ori liceu, ori școală profesională. Albert a ales ceasurile .„În 1974, la școală s-a făcut, în cadrul cooperației meșteșugărești, o școală de calificare. Se numea UCECOM”, spune Albert.

A urmat cursurile la Arad, timp de trei ani, apoi s-a angajat în cadrul Cooperației Meșteșugărești ca ceasornicar. Era o muncă riguroasă, cu zile dedicate preluării comenzilor și zile dedicate lucrului efectiv. „Lucram în condițiile lor”, spune simplu, fără nostalgii inutile.

Mii de ceasuri au trecut prin mâna lui Albert

Primul ceas reparat nu și-l mai amintește. „Nu, nu mai știu”, spune sincer. Poate pentru că, în timp, ceasurile au devenit rutină care, însă, avea să-l țină aproape o viață întreagă. Până în 1989, Albert a fost angajat al cooperației. După Revoluție, a devenit „particular”, cum se spunea atunci. Și-a deschis propriul atelier și a continuat să repare timp: mecanisme mici, mari, de mână, de perete, vechi sau mai noi.

Clienții s-au schimbat. „Acum sunt fiecare în felul lui. Toți vor mai mult, toți vor mai bine”, spune el, cu o observație care sună familiar în orice domeniu.

„Mai este nevoie de meșteșugari”

Întrebat dacă meșteșugarii mai sunt căutații în 2026 în care tehnologia a acaparat toate domeniile, acest suține că sunt foarte importanți chiar și în prezent pentru că lucrurile trebuie reparate, ci nu aruncate și cumpărate altele. „Sigur că este nevoie de meșteșugari, însă nu se poate face calificare pentru că șnu mai există școli de meserii”, a psu acesta.

Un atelier, la care ora fixă e semnaltă de ceasurile cu cuc

În atelierul lui, de pe Bulevardul Bălcescu nr. 9, peste drum de hotelul Împăratul Romanilor, timpul pare că stă puțin pe loc. Pe rafturi se află ceasuri vechi, unele cu mecanisme din lemn, fabricate în jurul anului 1890.

Albert nu se consideră restaurator de mari antichități și nici nu repară ceasuri de lux extrem deoarece acelea ajung direct la producători. Dar fiecare mecanism care îi trece prin mâini primește aceeași atenție. „Pentru mine sunt normalități, pentru alții, poate sunt deosebite”, spune ceasornicarul.

Cea mai importantă responsabilitate a sa a fost, însă, ceasul din Turnul Sfatului. Un ceas care nu aparține unui om, ci unui oraș întreg. Un ceas care trebuie să bată exact, zi de zi, pentru sibieni și pentru turiștii care ridică privirea spre turn fără să se gândească cine veghează acolo, în spatele limbilor.

La 67 de ani, Albert spune fără ezitare că meseria îl împlinește. „Bineînțeles. De aia am și stat atâția ani în domeniu. Nu mă văd făcând altceva”, a concluzionat acesta.