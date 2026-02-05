primarul mediașului a înmânat cheile pentru încă 49 de locuințe sociale / foto video

Astăzi, 5 februarie 2026, primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, împreună cu reprezentanți ai administrației locale, a participat la semnarea contractelor pentru locuințele sociale rămase disponibile, după ce 31 dintre acestea, situate pe strada Baia de Nisip, au fost deja atribuite.

Cu acest prilej, 49 de familii beneficiare au fost invitate la sediul Primăriei Mediaș, unde au fost informate oficial că vor intra în posesia noilor locuințe. După semnarea documentelor, beneficiarii au vizitat apartamentele, exprimându-și bucuria și recunoștința față de sprijinul acordat de administrația locală.

Proiectul „Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare – loc de joacă, strada Baia de Nisip” a vizat realizarea unui ansamblu format din 8 imobile, care cuprind un total de 80 de locuințe: 32 de apartamente cu 3 camere, 32 cu 2 camere și 16 cu 1 cameră. Fiecare apartament dispune de contorizare individuală pentru gaz și energie electrică și este dotat cu centrală termică. Totodată, pe două dintre blocuri au fost instalate panouri fotovoltaice, destinate iluminatului exterior și alimentării sistemului de supraveghere video.

În cadrul proiectului au fost amenajate un loc de joacă pentru copii, spații de recreere echipate cu mobilier urban, precum și zone destinate activităților sportive pentru adulți. Implementarea investiției a permis valorificarea unui teren degradat și crearea unor condiții de locuire decente pentru persoanele defavorizate din municipiul Mediaș.

„După o perioadă în care exista o anumită incertitudine în legătură cu aceste locuințe sociale, astăzi chiar și cei mai mari critici pot să observe că promisiunea pe care am făcut-o în urmă cu câțiva ani s-a îndeplinit. Trebuie înțeles faptul că proiectele mari, proiectele importante, care au și costuri corespunzătoare, se pot realiza doar în timp. Acest lucru pot să îl transmit cu privire la toate proiectele mari pe care le desfășurăm în oraș, astfel că, atunci când începem un proiect, oricât de mult mi-aș dori eu să se încheie mai repede, acesta are de parcurs anumite etape. Trebuie încredere și răbdare, iar pentru acest lucru, le mulțumesc tuturor medieșenilor care mă înțeleg și care mă susțin”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.