șapte patinatori sibieni, la startul campionatului național de juniori: avem o mare favorită la medaliile de aur

În perioada 6–8 februarie, sportivii de la CS Societatea de Patinaj Sibiu iau startul la Campionatul Național de Juniori, competiție pe probe și poliatlon.

Echipa sibiană de patinaj este formată din sportivii: Anastasia Băcilă, Elisa Baghiu, Hadasa Stanciu, Lorena Bandalea, Ruxandra Butiu, Petru Harabala și Mario Barbu. Ei vor reprezenta Sibiul la startul competiției naționale de juniori care se va desfășura la Inzell – Germania. Copilul – minune al patinajului viteză românesc, Anastasia Băcilă este mare favorită la medaliile de aur la juniori C.

Susținută de sponsorul principal Terra Building, delegația sibiană a fost în cantonament la Inzell în ultimele săptămâni, pentru a pregăti cât mai bine Campionatul Național de juniori. Cum se cunoaște, România nu are o arenă de patinaj care să asigure desfășurarea unei competiții de anvergură, astfel că toate competițiile naționale se desfășoară pe celebrul oval de 400 de metri din Inzell, una dintre cele mai moderne baze sportive de profil din Europa.

Antrenoarea clubului sibian, Cristina Andrei își propune obținerea unor rezultate bune și îndeplinirea baremurilor necesare pentru Cupa Mondială.

Se va întocmi clasament pe probe și poliatlon la fiecare categorie de vârstă. Calculul punctelor în clasamentul general se va face având ca bază proba de 500 metri, iar pentru distanțele mai scurte de 300 metri punctajul se va calcula prin adunarea timpilor realizați la fiecare distanță în parte. Organizatorul va acorda medalii si diplome primilor trei sportivi la fiecare categorie de vârstă.