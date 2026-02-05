schimb de jucători între fc hermannstadt si fcsb: vine politic la sibiu

FC Hermannstadt și FCSB au ajuns la un acord pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. De la FCSB va veni sub formă de împrumut Dennis Politic.

Conform anunțului făcut de jurnalistul Emanuel Roșu, FC Hermannstadt și FCSB au bătut joi palma pentru un schimb inedit de jucători.

Astfel, FCSB va plăti grila lui Kevin Ciubotaru, de 450.000 euro, iar fundașul stânga devine jucătorul campioanei.

Foto: Sport Pictures

În tranzacție intră însă și atacantul Dennis Politic (25 ani), care a fost împrumutat pentru șase luni la Sibiu. Atacantul lui FCSB nu mai este în grațiile lui Gigi Becali.

A fost dorit în această iarnă de grecii de la Panetolikos, dar tranzacția nu s-a mai realizat. Până la urmă, Politic vine la Sibiu, fiind al șaselea nou jucător pentru Dorinel Munteanu în această iarnă.

FC Hermannstadt rămâne astfel fără principala soluție de jucător U 21. Luca Stancu va juca pe acest post, cel de fundaș stânga, însă în absența sa, sibienii nu au multe soluții.

Dorinel Munteanu îl mai are la dispoziție pe Ioan Bârstan, mijlocaș stânga, jucător împrumutat de la U Cluj.