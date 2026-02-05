șofer din sibiu, oprit în trafic: avea permisul suspendat

În cursul zilei de ieri, 4 februarie, în jurul orei 21:30, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control, pe strada Teclu, un autoturism condus de un sibian în vârstă de 45 de ani.
Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice având permisul suspendat.
Ultima oră
- FC Hermannstadt vrea un portar de la FCSB: ”Așteptăm decizia lui Gigi Becali” acum 2 ore
- An de foc pentru ISU Sibiu: peste 21.000 de intervenții în 2025 și amenzi de aproape 2,5 milioane de lei acum 2 ore
- Consilierul care a propus locuri de parcare mai mari pe Școala de Înot, vine cu clarificări: ,,Trotuarul trebuie ajustat” / foto acum 2 ore
- Agenda weekendului la Sibiu: petrecere pulse., teatru, expoziții, spectacole și baschet la Sala Transilvania acum 2 ore
- FC Hermannstadt, la ora adevărului: Dorinel Munteanu anunță schimbări pentru meciul cu FC Argeș / video acum 2 ore