șofer din sibiu, oprit în trafic: avea permisul suspendat

În cursul zilei de ieri, 4 februarie, în jurul orei 21:30, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control, pe strada Teclu, un autoturism condus de un sibian în vârstă de 45 de ani.

Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice având permisul suspendat.