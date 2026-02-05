spectacolul de balet care se joacă mereu cu casa închisă la sibiu, pleacă în turneu național

Teatrul de Balet Sibiu pornește în februarie și martie 2026 într-un turneu național amplu, în zece dintre cele mai importante orașe din țară, cu spectacolul de dans contemporan „Romeo și Julieta. Rock story”.

Producția, semnată de coregraful italian Marcello Algeri, reinterpretează celebra tragedie a lui William Shakespeare pe muzica rock a trupei Queen.

După reprezentația de la Sibiu, programată pe 14 februarie 2026, de Ziua Îndrăgostiților, care va avea loc cu casa închisă, în fața a peste 500 de spectatori, artiștii Teatrului de Balet Sibiu vor continua turneul în Timișoara, Deva, Oradea, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Ploiești, Galați, Pitești și Arad.

Spectacolul de dans contemporan „Romeo și Julieta. Rock story” a avut premiera la Teatrul de Balet Sibiu în data de 7 octombrie 2022 și s-a impus rapid ca unul dintre cele mai îndrăgite și mai bine vândute titluri din repertoriul baletului sibian. Până astăzi, fiecare reprezentație susținută la Sibiu se joacă cu casa închisă.

Producția se bazează pe un concept semnat de Ovidiu Dragoman și pe un libret realizat de Marcello Algeri, o adaptare contemporană după celebra dramă a lui William Shakespeare, pe muzică semnată de Queen, Tolga Kashif și Serghei Prokofiev. Din echipa de creație fac parte și Sabrina Rinaldi, în calitate de asistent coregraf, precum și Dario Druzeta (light designer).

În rolurile principale, publicul îi poate urmări pe Alba Fernandez, în rolul Julietei, pe Angelo Morgillo, în rolul lui Romeo, Giorgio Guerrieri în rolul Tybalt, Henrique Ferreira în rolul Mercutio și pe Giulia Gessaroli, în rolul Reginei Mab. Spectacolul s-a bucurat și de apreciere internațională, fiind prezentat în Italia, pe scena Festivalului Internațional de Balet de la Siracusa și la Teatrul Ariston, precum și la Landshut, în Germania.

Programul turneului național „Romeo și Julieta. Rock story”

17 februarie: Timișoara, Teatrul Național „Mihai Eminescu”- bilete

18 februarie: Deva, Centrul Cultural „Drăgan Muntean”- bilete

19 februarie: Oradea, Casa de Cultură a Sindicatelor – bilete

20 februarie: Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”- bilete

25 februarie: Craiova, Teatrul Național „Marin Sorescu” – bilete

27 februarie: Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor – bilete

28 februarie: Ploiești, Casa de Cultură a Sindicatelor – bilete

2 martie: Galați, Teatrul „Nae Leonard” – bilete

13 martie: Sibiu, Centrul Cultural „Ion Besoiu” – bilete

14 martie: Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor – bilete

18 martie: Arad, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” – bilete

„Acest „Romeo și Julieta” nu este o tragedie politică sau de dragoste. Este mai presus de toate o tragedie generațională. Cei doi îndrăgostiți din Verona rup cercul de tradiții, obligații și îndatoriri care le caracterizează familiile de generații întregi. Ei nu aleg banii, poziția socială, ci iubirea, chiar și în moarte. Într-un spirit exuberant, nesăbuit, dar autentic, aceasta este tocmai cea mai mare lecție pe care ne-o pot da tinerii. Romeo și Julieta conțin în ei toate contrariile: sunt judicioși și nesăbuiți, comici și dramatici, masculini și feminini împreună.” Marcello Algeri, coregraf

Despre Marcello Algeri – un coregraf al marilor transformări

Publicul din Sibiu îl cunoaște pentru spectacolele „Romeo și Julieta. Rock story”, pe muzica trupei Queen și Seara Stravinski- Pasărea de foc și Sărbătoarea primăverii, dar Marcello Algeri are un palmares internațional impresionant. Cu o carieră care s-a desfășurat în Franța, Italia, Germania, Elveția, Croația și SUA, Marcello Algeri a dansat și creat pentru unele dintre cele mai mari teatre și companii de balet din lume. În calitate de coregraf și director artistic al Ariston Proballet Sanremo, a realizat peste 50 de coregrafii – de la mari titluri clasice, precum „Carmen”, „Don Quijote” sau „Cenușăreasa”, la producții moderne precum „Queen the Ballet”, „Opera Ballet Rock” sau „Rapsodia” pe muzica lui Gershwin. Colaborările sale acoperă o hartă artistică extinsă: de la Monte Carlo și Bruxelles, până în Rusia, Japonia, SUA sau Egipt.

Despre Teatrul de Balet Sibiu

Fondat în 2008 la inițiativa directorului Ovidiu Dragoman, cu scopul de a crea o companie de balet unică în România, Teatrul de Balet Sibiu reprezintă prima trupă de dans din țară cu o componență internațională. În cadrul companiei activează balerini care provin din cinci continente: Australia, Canada, Cuba și Japonia, Belgia, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Portugalia, Spania, Ucraina și România. Repertoriul său divers cuprinde atât balete clasice celebre, cât și producții de dans contemporan și neoclasic. De-a lungul timpului, compania a realizat turnee internaționale de succes în țări precum Japonia, Coreea de Sud, Italia, Germania, Lituania, Letonia, Belgia și Țările de Jos, consolidându-și prestigiul pe scena artistică mondială.