spitalul de psihiatrie sibiu intră în șantier: activitatea medicală, mutată temporar în construcții modulare / foto

Primele construcții modulare au fost instalate la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, urmând ca temporar activitatea unor secții să fie relocată în aceste spații.

Din bugetul propriu al spitalului a fost pregătit terenul și realizate traseele de utilități necesare. Mutarea pacienților va avea loc doar după amenajarea completă și autorizarea incintelor modulare, pentru a asigura desfășurarea actului medical în condiții de maximă siguranță.

Relocarea temporară este necesară pentru crearea frontului de lucru destinat echipelor care vor moderniza și eficientiza energetic pavilioanele medicale.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, obținute prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, având o valoare de aproximativ 150 milioane lei. Acesta vizează reabilitarea a patru pavilioane medicale ale celui mai vechi spital de psihiatrie din Europa de Sud-Est.

Prin aceste investiții vor fi asigurate condiții superioare de cazare și tratament pentru pacienți, precum și un mediu de lucru modern și eficient pentru personalul medical, contribuind la creșterea calității serviciilor de sănătate mintală oferite în județul Sibiu.