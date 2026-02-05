subvențiile pentru pășunatul bovinelor se schimbă din 2026: ministerul agriculturii vine cu explicații

Subvenția acordată crescătorilor de bovine pentru pășunatul extensiv va fi aplicată după reguli noi, însă autoritățile dau asigurări că modificările nu vor conduce automat la reducerea sprijinului financiar acordat fermierilor.

Schimbările sunt prevăzute în Planul Național Strategic (PNS) și vizează ecoschema PD-27, gestionată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, ajustările nu au ca scop diminuarea subvențiilor, ci adaptarea sistemului de plăți la noile cerințe europene privind protecția mediului și bunăstarea animalelor.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a explicat că introducerea unui cuantum minim începând cu anul 2026 nu trebuie interpretată ca o reducere automată a plăților. „Este vorba despre un mecanism de siguranță bugetară, care va fi aplicat doar dacă situația o va impune, în cazul supra-accesării ecoschemei, în conformitate cu regulamentele europene”, a declarat ministrul, citat de Agrointel.ro.

Noua ecoschemă poartă denumirea „Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate” și se adresează fermierilor care respectă cerințe suplimentare față de standardele minime impuse de legislația națională și europeană. Programul urmărește protejarea pajiștilor, reducerea presiunii asupra ecosistemelor și îmbunătățirea condițiilor de creștere a animalelor.

Sprijinul financiar va fi acordat prin mai multe pachete distincte, stabilite în funcție de tipul de relief și de durata pășunatului. Pentru zona montană sunt prevăzute două variante – pășunat pentru minimum 60 de zile și pășunat pentru minimum 90 de zile. În cazul zonelor de deal și de câmpie, perioadele minime de pășunat sunt diferite, fiind adaptate condițiilor geografice și climatice specifice fiecărei regiuni.

Autoritățile susțin că această diferențiere este necesară, având în vedere că sezonul de pășunat variază semnificativ între zonele montane și cele de câmpie.

O altă modificare importantă vizează modul de calcul al subvenției. Plata va fi stabilită în funcție de numărul și tipul animalelor, prin utilizarea sistemului de unitate vită mare (UVM), un instrument standard folosit în zootehnie pentru corelarea sprijinului financiar cu impactul efectivului de animale asupra pajiștilor.

Planul Național Strategic include estimări privind cuantumurile unitare pentru fiecare categorie de relief, iar în unele situații valorile sunt mai mici decât cele aplicate anterior. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale precizează însă că acestea sunt praguri orientative minime, menite să asigure flexibilitatea utilizării fondurilor și ajustarea plăților în funcție de numărul fermierilor care accesează schema.

Pentru a beneficia de subvenție, crescătorii de bovine trebuie să respecte mai multe condiții, printre care realizarea pășunatului efectiv pe perioadele minime stabilite, menținerea unei încărcături corespunzătoare de animale pe suprafața de pajiște utilizată și înregistrarea acestora în sistemele oficiale de evidență. De asemenea, exploatațiile trebuie să respecte normele de bunăstare a animalelor.

Potrivit autorităților, ecoschema PD-27 face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri prin care România urmărește alinierea agriculturii la obiectivele de sustenabilitate și protecție a mediului, menținând în același timp competitivitatea fermelor zootehnice.