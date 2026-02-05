tâlhărie pe o stradă din sibiu: tânăr bătut și lăsat fără telefon

În cursul zilei de ieri, 4 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut un bărbat de 51 de ani, cercetat pentru tâlhărie calificată.
Mai exact, în noaptea de 30/31 ianuarie, un medieșean în vârstă de 27 de an a fost agresat fizic pe strada Lânii din municipiul Sibiu. Acesta a sunat la 112 să reclame faptul că, o persoană necunoscută i-a furat telefonul mobil.
În urma investigațiilor, făptuitorul, un sibian în vârstă de 51 de ani a fost identificat pe strada Țiglari, iar telefonul a fost recuperat.
Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.
