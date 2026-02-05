tâlharii care au jefuit un tânăr în șelimbăr, arestați preventiv: cât timp rămân după gratii

Judecătoria Sibiu a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile față de doi tineri, în vârstă de 21 și 28 de ani, cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Cei doi au fost reținuți inițial la data de 3 februarie, după ce, în aceeași zi, în jurul orei 19:40, au comis o tâlhărie în Șelimbăr.

Mai exact, în apropierea McDonald’s, un tânăr de 20 de ani ar fi fost agresat fizic de trei persoane necunoscute, care i-ar fi sustras telefonul mobil, după care au părăsit zona.

În urma activităților investigative desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, presupuşii autori au fost identificați pe strada George Topârceanu, din municipiul Sibiu.