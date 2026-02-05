tânăr din buia prins conducând o mașină neînmatriculată

Ieri, 4 februarie, în jurul orei 13:00, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control un autoturism pe Bulevardul Victoriei, condus de un tânăr de 25 de ani din localitatea Buia.

Verificările au arătat că autoturismul era neînmatriculat. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat, iar cercetările continuă.