tir blocat sub limitatorul de înălțime de pe strada viitorului din sibiu / foto

Traficul rutier este îngreunat pe strada Viitorului din municipiul Sibiu, după ce un TIR a rămas blocat sub limitatorul de înălțime.
Potrivit primelor date, șoferul TIR-ului nu a ținut cont de gabarit și a încercat să treacă pe sub limitatorul special conceput pentru a restricționa accesul autovehiculelor prea înalte pe sub podul de pe strada Viitorului din Sibiu.
Ultima oră
- Dorinel Munteanu pune tunurile pe jucătorii Sibiului: ”Au fost acte de indisciplină. Asta mă deranjează” / video acum 12 minute
- Povestea ceasornicarului care s-a ocupat peste două decenii de ceasul din Turnul Sfatului. Albert: „Nu mă văd făcând altceva” / video acum 13 minute
- Piața volantă revine în curtea CJ Sibiu: produse locale proaspete pentru sibieni acum 13 minute
- Trecerea de la POS-uri statice la terminale portabile: avantajele mobilității în retail acum 29 de minute
- Schimb de jucători între FC Hermannstadt si FCSB: vine Politic la Sibiu acum 40 de minute