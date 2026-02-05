tir blocat sub limitatorul de înălțime de pe strada viitorului din sibiu / foto

Traficul rutier este îngreunat pe strada Viitorului din municipiul Sibiu, după ce un TIR a rămas blocat sub limitatorul de înălțime.

Potrivit primelor date, șoferul TIR-ului nu a ținut cont de gabarit și a încercat să treacă pe sub limitatorul special conceput pentru a restricționa accesul autovehiculelor prea înalte pe sub podul de pe strada Viitorului din Sibiu.