titularizare 2026: profesorii află pe 25 februarie ce catedre sunt libere

Pe 25 februarie 2026, inspectoratele școlare vor publica pe site-urile oficiale lista tuturor catedrelor vacante și rezervate, complete și incomplete, pentru concursul național de Titularizare 2026.

În aceeași zi vor fi afișate și listele cu profesorii care intră în reducere de activitate, începând cu 1 septembrie 2026.

Profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă și la inspecția la clasă în profilul postului pentru a se titulariza. Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la ambele probe.

Potrivit EduPedu, concursul național de titularizare din 2026 este blocat inițial prin Legea nr. 141/2025 („Legea Bolojan”), care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului. Situația este similară ultimilor trei ani, când blocarea inițială a fost urmată de derogări guvernamentale.

Depunerea cererilor și reducerea activității

Profesorii care doresc să continue la catedră până la 70 de ani nu mai au prioritate absolută în depunerea cererilor de prelungire. Pentru anul școlar 2026-2027, perioada de depunere a cererilor este de doar două zile: 17 și 18 martie 2026.

Până pe 30 ianuarie 2026, inspectoratele școlare au transmis Ministerului Educației proiectele planurilor de școlarizare, care sunt aprobate în fiecare unitate de învățământ și apoi verificate de inspectorat.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a declarat că reducerea numărului de clase de a IX-a „nu trebuie să fie văzută ca o tragedie” și că ajustările sunt normale în sistem. Totuși, profesorul Doru Căstăian de la Galați atrage atenția că reducerea claselor are „motive pur contabile” și poate avea efecte pe termen lung.

Modificări în structura claselor

Clasele de a IX-a vor avea 28 de elevi, față de 26 în prezent, ceea ce va reduce numărul claselor și va afecta norma didactică a profesorilor de liceu. De asemenea, scăderea numărului de elevi în clasele a VIII-a va obliga unele cadre didactice să se deplaseze în localități mai îndepărtate sau să renunțe la ore.

Sindicatele cer abrogarea prevederilor din Legea nr. 141/2025, susținând că peste 2.000 de posturi ar putea fi afectate de creșterea numărului de elevi per clasă și de reducerea normei didactice. Ministerul Educației va monitoriza aplicarea corectă a legii, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES).

Calendarul complet pentru completarea normei didactice 2026

25 februarie: afișarea posturilor vacante și a cadrelor didactice care intră în reducere de activitate.

26 februarie – 4 martie: înregistrarea cererilor cadrelor didactice aflate în reducere de activitate și verificarea dosarelor.

5 martie: afișarea pe site a punctajelor cadrelor didactice.

5-10 martie: inspecții speciale la clasă/probe practice și depunerea cererilor pentru acorduri privind reducerea activității.

11-13 martie: analiza și soluționarea cererilor de transfer și a contestațiilor la acordurile de principiu.

16-17 martie: depunerea acordurilor/acordurilor de principiu pentru cadrele didactice.

18 martie: repartizarea cererilor cadrelor didactice pentru completarea normei pe perioadă determinată/nedeterminată și soluționarea reducerii de activitate.

18-20 martie: depunerea și soluționarea contestațiilor privind reducerile de activitate.

23-27 martie: emiterea și comunicarea deciziilor finale de repartizare.

Proba scrisă a Titularizării 2026 va avea loc pe 21 iulie 2026

FOTO EduPedu