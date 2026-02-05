traficant de droguri, prins în arpașu de sus: l-au dus direct la închisoare

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, a fost depistat și reținut de polițiștii sibieni.

În cursul zilei de ieri, 4 februarie , în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au identificat, pe raza localității Arpașu de Sus, un bărbat pe numele căruia Tribunalul Sibiu emisese, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei închisorii. Acesta fusese condamnat la 2 ani și 9 luni de închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

După identificare, bărbatul domiciliat în Arpașu de Sus a fost condus și încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei dispuse de instanță.