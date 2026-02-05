tunurile de zăpadă repornite la păltiniș arena: două competiții majore în februarie

Păltiniș Arena se pregătește intens pentru al doilea vârf al sezonului de iarnă, programat în perioada 9 februarie – 1 martie, profitând din plin de temperaturile scăzute din ultimele zile.

Tunurile de zăpadă au fost repornite pentru a completa și consolida stratul de zăpadă de pe pârtii, astfel încât domeniul schiabil să ofere condiții cât mai bune pentru turiști și sportivi în perioadele de vacanță ce urmează.

În acest moment, Funpark-ul este complet funcțional și pregătit atât pentru riderii experimentați, cât și pentru cei care vor să facă primii pași în freestyle și să învețe să sară pe kickere, în condiții de siguranță.

Următoarele zile aduc și două competiții importante, care vor anima complexul și vor aduce la Păltiniș Arena sportivi și iubitori ai sporturilor de iarnă din întreaga regiune.

Sâmbătă, 7 februarie 2026, va avea loc cea de-a XV-a ediție a „Cupei de Ski a Consulatului Austriei la Sibiu – Liqui Moly”, organizată de Consulatul Republicii Austria la Sibiu. Competiția se va desfășura pe partea stângă a Pârtiei B, dedicată concursurilor de schi alpin, și are ca scop promovarea schiului, sport național în Austria, în județele din circumscripția consulară: Sibiu, Alba, Brașov, Mureș, Harghita și Covasna. Evenimentul este dedicat schiorilor amatori, însă este deschis tuturor pasionaților de schi, iar înscrierea este gratuită, fără taxă de participare.

Duminică, 8 februarie 2026, Păltiniș Arena va găzdui „Cupa Gheorghe Lazăr”, competiție care se va desfășura pe Pârtia B, partea stângă pe coborâre. Concursul este destinat exclusiv elevilor și absolvenților Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” și se va desfășura în două manșe de concurs.

Prin condițiile bune de zăpadă, activarea sistemelor de producere a zăpezii artificiale și organizarea acestor competiții, Păltiniș Arena confirmă că rămâne una dintre cele mai active și dinamice destinații de iarnă din România, atât pentru schiorii de agrement, cât și pentru comunitatea competițională.

Publicul este invitat să se bucure de sport, atmosferă de munte și evenimentele care transformă Păltiniș Arena într-un punct de atracție important al sezonului de iarnă.