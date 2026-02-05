Vezi vremea de astăzi din Sibiu. Pentru a-ți planifica ziua, este util să cunoști prognoza meteo actualizată. Vremea în Sibiu poate varia de la o zi la alta, mai ales în sezonul rece, iar o prognoză detaliată te ajută să anticipezi condițiile meteo pentru activități în aer liber, deplasări sau alte planuri zilnice.

Vremea azi în Sibiu – Joi, 5 februarie 2026

Astăzi, 5 februarie 2026, vremea Sibiu se anunță predominant noros, cu episoade de ninsoare slabă. Temperaturile vor varia între o minimă de 1°C și o maximă de 9°C, valori specifice acestei perioade de iarnă târzie. Probabilitatea de precipitații este de 18%, ceea ce înseamnă că sunt posibile fulguieli izolate, mai ales în anumite intervale ale zilei.

Vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 17 km/h, contribuind la o senzație termică ușor mai scăzută, în special dimineața și seara. Umiditatea aerului se situează în jurul valorii de 66%, iar indexul UV este 2, ceea ce indică un nivel scăzut de radiații solare, fără riscuri asociate expunerii la soare.

Soarele va răsări la ora 07:41 și va apune la 17:33, oferind puțin peste nouă ore de lumină naturală.

Vremea pe ore în Sibiu

Pe parcursul zilei, cerul va rămâne în mare parte noros. În intervalul 13:00-16:00, temperaturile vor atinge valoarea maximă de 9°C, fără șanse semnificative de precipitații. Spre seară, valorile termice vor scădea treptat, ajungând la 7-8°C, iar probabilitatea de precipitații va crește ușor, însă rămâne redusă.

Pe timpul nopții, cerul va fi noros sau parțial noros, cu temperaturi constante în jurul valorii de 7°C, coborând spre 6°C în orele dimineții. În prima parte a zilei de mâine, valorile termice vor continua să scadă ușor, până la 5-6°C.

Vremea de mâine în Sibiu – vineri, 6 februarie 2026

Pentru mâine, prognoza meteo indică o zi predominant norosă, fără fenomene meteo extreme. Temperaturile se vor încadra între o minimă de 5°C și o maximă de 10°C, ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Probabilitatea de precipitații crește la 23%, însă rămâne relativ scăzută.

Vântul va avea aceeași intensitate, de aproximativ 17 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 64%. Soarele va răsări la ora 07:40 și va apune la 17:34.

Prognoza meteo pe 7 zile în Sibiu

Privind evoluția vremii pe termen mediu, săptămâna se anunță relativ stabilă, cu variații moderate de temperatură:

Joi : cer noros, cu valori între 5°C și 10°C

: cer noros, cu valori între Vineri : noros, cea mai caldă zi a săptămânii, cu maxime de 11°C

: noros, cea mai caldă zi a săptămânii, cu maxime de Sâmbătă : noros, temperaturi între 2°C și 10°C

: noros, temperaturi între Duminică : cer noros, maxime de 8°C

: cer noros, maxime de Luni : ceață, temperaturi între 1°C și 9°C

: ceață, temperaturi între Marți : ploaie slabă, cu valori mai scăzute, între 2°C și 4°C

: ploaie slabă, cu valori mai scăzute, între Miercuri: ninsoare slabă, temperaturi între 1°C și 9°C

Per total, săptămâna va fi una predominant uscată, cu precipitații slabe și izolate.

Sfaturi și recomandări pentru această perioadă

Având în vedere temperaturile scăzute și vântul moderat, este recomandat să purtați îmbrăcăminte de sezon, precum o geacă groasă, fular și încălțăminte adecvată pentru condiții de iarnă. Chiar dacă ninsorile sunt slabe, carosabilul poate deveni alunecos în anumite zone.

Pentru iubitorii de natură, peisajul de iarnă din jurul Sibiului poate oferi cadre spectaculoase. O plimbare atent planificată sau verificarea stării pârtiilor din zonă pot transforma ziua într-o experiență plăcută.

Clima în Sibiu

Sibiul are o climă temperat-continentală, caracterizată prin veri moderate și ierni răcoroase, fără temperaturi extreme. Precipitațiile sunt distribuite relativ uniform pe parcursul anului, iar altitudinea de aproximativ 433 de metri contribuie la un microclimat specific.

Această combinație de factori face ca orașul să fie potrivit atât pentru locuit, cât și pentru activități turistice, indiferent de sezon.