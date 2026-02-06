abonamente gratuite pentru pensionarii din șelimbăr și cisnădie: cum pot intra în posesia lor

Începând cu 9 februarie, pensionarii cu domiciliul în comuna Șelimbăr sau în orașul Cisnădie pot beneficia de abonamente gratuite pentru transportul public.

Totuși, nu beneficiază de gratuitate la transportul public executat de Tursib pensionarii care au reşedinţa/viza de flotant în comuna Cisnădie și comuna Șelimbăr.

Cine beneficiază de abonamentele gratuite?

Pensionarii care au domiciliul în comuna Șelimbăr (inclusiv Veștem, Mohu și Bungard) beneficiază de abonament gratuit 1 tranziție valabil timp de 30 de zile pe toate traseele din comuna Șelimbăr și pe toate traseele din Municipiul Sibiu.

Pensionarii care au domiciliul în orașul Cisnădie (inclusiv Cisnădioara) beneficiază de abonament cu 10 călătorii gratuite valabil în interiorul Cisnădiei, până în Municipiul Sibiu timp de 30 de zile.

Atenție! În cazul pensionarilor din Cisnădie, pentru a călători și pe traseele din Municipiul Sibiu este necesar un titlu de călătorie separat, valabil în Municipiul Sibiu.

Pentru pensionarii cu domiciliul în orașul Cisnădie vor exista 2 variante de abonamente:

Abonament pensionar cu convenție 10 călătorii 1 tranziție

Abonament pensionar fără convenție 10 călătorii 1 tranziție

Pentru pensionarii cu domiciliul în comuna Șelimbăr vor exista 2 variante de abonamente:

Abonament pensionar cu convenție 1 tranziție

Abonament pensionar fără convenție 1 tranziție

Cum se emite și se încarcă abonamentul pentru pensionari?

Cererea pentru emiterea cardului Tursib poate fi depusă fie la oricare dintre agențiile Tursib, fie online prin intermediul portalului Tursib. În cazul în care alegeți să transmiteți cererea online, vă rugăm să selectați, în prealabil, agenția de la care intenționați să ridicați cardul Tursib.

Solicitările de activare ulterioară pot fi efectuate în același mod, fie prin prezentarea la agențiile Tursib, fie online pe portalul Tursib.

Atât pentru emiterea cardului, cât și pentru activările ulterioare, sunt necesare următoarele documente:

Carte de identitate;

Ultimul cupon de pensie;

Declarație pe proprie răspundere pentru pensionari (se completează doar dacă solicitarea se face la agențiile Tursib).

În cazul în care solicitarea de încărcare, reîncărcare sau emitere se face online și dețineți o carte de identitate nou emisă (care nu conține informații referitoare la domiciliu), este necesar să încărcați un document tip adeverință (certificat) care atestă domiciliul. Acest document poate fi descărcat de aici: https://hub.mai.gov.ro/

Informații utile cu privire la portalul Tursib regăsiți pe site-ul nostru aici: https://tursib.ro/page/info/incarcare-card-de-pe-site

Programul și locațiile agențiilor sunt disponibile pe site-ul nostru aici: https://tursib.ro/agentii

IMPORTANT!

Nu se eliberează card de pensionar Tursib pe bază de decizie de pensionare.

Ce înseamnă “pensionar cu convenție” și “pensionar fără convenție”?

Pensionar cu convenție

Tursib a încheiat convenţii privind schimbul de date cu caracter personal pentru confirmarea lunară, nominală a calităţii de pensionar cu următoarele case de pensii:

Casa Județeană de Pensii Sibiu;

Casa de Pensii și ajutoare a Bisericii Evanghelice CA din România;

Casa de Pensii și Ajutoare a Cultului Baptist;

Casa de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano-Catolice;

Casa de Asigurări a Avocaților Sibiu.

Ca urmare, pensionarii arondați acestor case de pensii trebuie să solicite o singură dată emiterea și încărcarea cardului Tursib, urmând ca abonamentul să fie reîncărcat o dată la 30 de zile automat, fără a mai fi necesară solicitarea.

Pensionar fără convenție

Pensionarii arondați altor case de pensii decât cele menționate mai sus trebuie să solicite o dată la 30 de zile încărcarea cardului fie la agențiile Tursib fie online.

Cum se validează abonamentele pentru pensionari?

Validarea abonamentelor se face întotdeauna imediat după urcarea în autobuz prin apropierea cardului Tursib de validatoarele galbene din autobuze.

Ȋn situația ȋn care ruta parcursă presupune utilizarea a două sau mai multe trasee, călătorii trebuie să valideze abonamentul ȋn fiecare autobuz cu care circulă.

Cum se realizează controlul abonamentelor pentru pensionari?

Controlul abonamentelor este realizat de către inspectorii de trafic Tursib, împuterniciți de către Primăria Municipiului Sibiu.

Controlul se efectuează prin apropierea cardului Tursib din PVC fie de device-urile de control aflate în dotarea inspectorilor de trafic, fie de aparatele galbene din autobuz.