accident la ieșire din sibiu spre poplaca: șoferiță de 74 ani cu mașina într-un cap de pod / foto

O femei în vârstă de 74 de ani și un minor de 11 ani au fost duși de urgență la spital în urma unui accident petrecut vineri la ieșire din Sibiu spre Poplaca. Mașina în care se aflau a lovit un cap de pod.

Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au intervenit la un eveniment rutier produs pe DJ 106R, în afara municipiului Sibiu spre Poplaca.

„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutier au stabilit faptul că șoferul unui autoturism, o femeie în vârstă de 74 de ani, din Poplaca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi lovit un cap de pod”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

Femeia și băiatul au fost duși la spital. „Un minor în vârstă de aproximativ 11 ani care au suferit un traumatism lombar a fost transportat la CPU Luther și o femeie în vârstă de aproximativ 74 de ani care a suferit un traumatism cranian a fost transportată la UPU Sibiu, ambii conștienți”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.