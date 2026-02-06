alertă în apoldu de sus: piei de ovine aruncate pe câmp, iar garda de mediu a mers în control / foto

O localnică din Apoldu de Sus a sesizat redacția Ora de Sibiu cu privire la existența unor leșuri de animale, respectiv oi, aflate în stare de putrefacție și aruncate pe câmp, în zona cunoscută sub numele de Valea Frunților. Potrivit acesteia, problema ar persista de mai mulți ani, însă nimeni nu ar fi avut curajul să facă o reclamație oficială.

Femeia susține că situația durează de aproximativ cinci ani și a atașat redacției mai multe fotografii realizate în data de 3 februarie 2026, care ar surprinde resturi de animale abandonate pe câmp.

Primarul Ioan Troancă: „Cele sesizate nu se confirmă”

Contactat de Ora de Sibiu, primarul orașului Miercurea Sibiului, Ioan Troancă, a declarat că este la curent cu situația și că în zonă au avut loc verificări.

„Cunosc situația semnalată și pot confirma că în zonă au avut loc verificări din partea Gărzii de Mediu. În urma controalelor, cele sesizate nu s-au confirmat. Nu este vorba despre resturi de animale aflate acolo de cinci ani – din punct de vedere biologic, un astfel de material nu ar putea rezista atât de mult. La fața locului au fost identificate doar două bucăți de piele. În perimetru funcționează o societate comercială, iar Garda de Mediu a efectuat un control. De asemenea, în zonă există și o fermă, însă reprezentanții acesteia au precizat că doar gunoiul din acel areal le aparține.” a precizat edilul.

Garda de Mediu a fost în control

La rândul său, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu a transmis un punct de vedere oficial în urma controlului efectuat în teren.

„La data de 04.02.2026, comisari din cadrul Comisariatului Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu s-au deplasat în localitatea Apoldu de Sus, județul Sibiu, în zona Valea Frunților. Aspectele sesizate nu se confirmă, nu au fost identificate leșuri de animale aflate în stare avansată de putrefacție, așa cum ați fost informată de localnică, deși a fost verificată Valea Frunților pe toată lungimea din localitatea Apoldu de Sus.”

Totuși, comisarii de mediu au descoperit nereguli în apropierea unei ferme de ovine.

„În apropierea punctului de lucru al unei societăți comerciale cu profil de creștere animale (fermă de ovine), pe un teren – pășune – a fost identificată existența unui număr de patru piei de ovine, rezultate de la sacrificarea unor animale din fermă. Imaginile foto realizate la fața locului reflectă exact situația din fotografiile transmise de dumneavoastră”, au precizat reprezentanții Gărzii de Mediu.

Amenzi după descoperirea unor piei de ovine

Pentru încălcarea prevederilor Ordonanței nr. 24/2016 privind neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă. De asemenea, a fost impusă măsura obligatorie de predare a deșeurilor de origine animală către o firmă autorizată, cu termen de conformare 10 februarie 2026.