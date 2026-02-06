analiză storia: cum au evoluat chiriile în 2025 și la început de 2026. apetitul pentru chirii în sibiu a scăzut

În 2025, prețul chiriilor a crescut cu 4,41% față de anul precedent, conform raportului anual realizat de Storia– cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Continuând trendul din ultimii doi ani, apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate, iar luna august a fost perioada în care s-a înregistrat cel mai mare interes pentru chirii. Storia lansează datele despre evoluția chiriilor în 2025, incluse în Rezumat de Storia, un raport anual care își propune să aducă mai multă transparență pe piața imobiliară, oferind informații despre cum au evoluat prețurile, care sunt cele mai căutate proprietăți, dar și multe alte date importante despre cum a arătat anul 2025 pe piața imobiliară.

Prețurile chiriilor au crescut cu 4,41% în 2025 față de anul 2024. Astfel, prețul mediu de cerere al unei garsoniere a ajuns la 350 euro/lună (+7,96% față de 2024), iar un apartament cu două camere a ajuns la 512 euro/lună (+3,43%). Apartamentele cu trei camere au înregistrat o creștere de 6,47% față de anul anterior, având un preț de cerere de 677 euro/lună, în medie.

București rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe chirii, având un preț mediu de cerere de 605 euro/lună. Sectorul 1 al Capitalei rămâne cel mai scump sector, unde chiria medie a ajuns la 766 de euro/lună, urmat de Sectorul 2, unde prețul solicitat pentru o chirie a fost de 660 de euro (+9,81% față de 2024). Prețurile din Sectoarele 3 și 5 au fost relativ apropiate, cu chirii medii de 547 de euro, respectiv 559 de euro/lună. În Sectorul 4, chiria medie a ajuns la 507 euro (+8,41% față de 2024), în timp ce Sectorul 6 din București a înregistrat cel mai mic preț mediu solicitat, de 499 de euro/lună (+6,3% vs. 2024). În contrast, cele mai prietenoase prețuri pentru închiriere s-au găsit în Reșița, unde prețul mediu a fost de 248 de euro.

Anul 2025 a adus o creștere a contactărilor pe platformă. Interacțiunile dintre chiriași și proprietari au crescut cu 3%, iar vizualizările paginilor cu anunțuri imobiliare au crescut cu 8%. Apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate tipuri de locuințe pentru închiriere, fiind incluse în 58% dintre căutări, similar anului precedent. Luna august s-a menținut drept perioada de vârf pentru căutările de apartamente de închiriat, o tendință obișnuită pe piața imobiliară, în contextul apropierii noului an universitar. Dacă în 2023 cele mai rapide tranzacții aveau loc în București, în 2024 Iași a devenit orașul cu cele mai rapide închirieri, iar în 2025 Iașiul și-a păstrat această poziție.

Ianuarie 2026 – București: creșteri anuale la garsoniere, evoluții mixte pe celelalte segmente

Sectorul 1 al Capitalei rămâne cel mai scump sector din București, unde chiria medie din ianuarie 2026 a fost de 814 euro/lună, urmată de Sectorul 2 unde prețul solicitat pentru o chirie a fost de 716 euro. Prețurile din Sectoarele 3 și 5 au fost relativ similare, cu valori medii de 550 de euro, respectiv 565 euro/lună. În Sectorul 4 prețul mediu a ajuns la 529 de euro, iar Sectorul 6 din București a avut cel mai mic preț mediu solicitat – 510 euro/lună.

În Sectorul 1, chiriile medii au ajuns la 450 de euro pentru garsoniere, 695 de euro pentru apartamentele cu două camere și 1.150 de euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu ianuarie 2025, garsonierele au înregistrat o ușoară creștere (+2%), chiriile apartamentelor cu două camere au scăzut cu 1%, în timp ce apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 10%.

În Sectorul 2, garsonierele s-au închiriat cu 399 de euro, apartamentele cu două camere au ajuns la 680 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat, în medie, cu 950 de euro. Sectorul 2 a consemnat o majorare de 11% la garsoniere, o scumpire de 8% la apartamentele cu două camere și o evoluție de 6% pe segmentul de trei camere.

În Sectorul 3, prețul mediu de închiriere pentru garsoniere a fost de 400 de euro, cu 8% peste nivelul din ianuarie 2025, apartamentele cu două camere au avut un preț de 550 euro, cu 5% mai mic, iar prețul de închiriere pentru apartamentele cu trei camere a fost similar cu cel de anul trecut, respectiv 700 de euro.

În Sectorul 4, garsonierele au ajuns la 399 de euro (+5% față de ianuarie 2025), apartamentele cu două camere s-au menținut la 520 de euro, iar cele cu trei camere au urcat la 650 de euro (+5% comparativ cu anul trecut).

Sectorul 5 se evidențiază prin cea mai mare creștere anuală la garsonierele din Capitală, de 13%, respectiv un preț mediu de 395 euro. Totodată, apartamentele cu două camere din acest sector se închiriază cu 595 euro, cu 8% mai mult față de prețul de anul trecut, iar prețurile de închiriere pentru apartamentele cu trei camere au rămas similare cu cele de anul trecut, de 630 de euro.

În Sectorul 6 variațiile au fost moderate, cu ajustări ușoare față de anul trecut. Garsonierele s-au închiriat cu 400 de euro, apartamentele cu două camere cu 530 de euro, iar cele cu trei camere au avut un preț similar cu cel de anul trecut, de 600 de euro.

Ianuarie 2026 – Evoluția chiriilor în marile orașe: stabilitate generală, cu ajustări punctuale

„Diferențele de preț dintre marile orașe continuă să fie vizibile și în luna ianuarie 2026. București este cel mai scump oraș din perspectiva chiriilor, luând în considerare prețul mediu total, urmat de Cluj-Napoca. La polul opus, Arad își păstrează poziția, având chiriile cele mai mici. Anul acesta ne așteptăm ca piața chiriilor să continue să crească, însă într-un ritm moderat. Până la o eventuală scădere a dobânzilor, așteptată în a doua parte a anului, presiunea pe piața chiriilor va rămâne ridicată, ceea ce va susține creșteri, dar fără accelerări semnificative. Interesul pentru chirii va rămâne ridicat, în special în marile centre urbane, însă evoluțiile nu vor fi uniforme la nivel național”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Cluj-Napoca: scăderi ușoare la apartamentele cu două și trei camere

În Cluj-Napoca, chiriile medii din ianuarie 2026 au fost de 400 de euro pentru garsoniere, 573 de euro pentru apartamentele cu două camere și 700 de euro pentru cele cu trei camere. Față de ianuarie 2025, garsonierele au înregistrat o creștere de 3%, în timp ce apartamentele cu două camere s-au ieftinit cu 5%, iar cele cu trei camere s-au ieftinit cu 7%. Comparativ cu luna decembrie 2025, segmentul de două camere a crescut cu 2%, în timp ce apartamentele cu trei camere au scăzut cu 7%.

Constanța: stabilitate anuală și lunară

În Constanța, garsonierele s-au închiriat cu 350 de euro, apartamentele cu două camere cu 500 de euro, iar cele cu trei camere cu 650 de euro. Nivelurile chiriilor au rămas neschimbate atât față de anul trecut, cât și comparativ cu luna decembrie 2025, aproape pentru toate cele trei tipuri de locuințe, cu o singură excepție – garsonierele, unde prețul a crescut cu 3% față de ianuarie 2025.

Brașov: evoluții mixte, cu ajustări la apartamente

În Brașov, prețul mediu de închiriere a fost de 380 de euro pentru garsoniere, 530 de euro pentru apartamentele cu două camere și 650 de euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu ianuarie 2025, garsonierele s-au scumpit cu 6%, în timp ce chiriile apartamentelor cu două camere au scăzut cu 4%, iar cele cu trei camere cu 2%. Față de luna decembrie, apartamentele cu două camere au crescut cu 4%, celelalte segmente rămânând stabile.

Timișoara: creștere anuală puternică la garsoniere

În Timișoara, chiriile medii au ajuns la 300 de euro pentru garsoniere, 430 de euro pentru apartamentele cu două camere și 500 de euro pentru cele cu trei camere. Față de anul trecut, garsonierele au înregistrat cea mai mare creștere anuală dintre orașele analizate, de 15%, în timp ce apartamentele cu două camere au crescut ușor, cu 1%. Comparativ cu luna precedentă, segmentul de două camere a scăzut cu 4%, iar celelalte tipuri de locuințe au rămas stabile.

Iași: piață stabilă, cu ajustări minore

În Iași, prețurile medii de închiriere au fost de 350 de euro pentru garsoniere, 450 de euro pentru apartamentele cu două camere și 530 de euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu ianuarie 2025, garsonierele au crescut cu 3%, apartamentele cu două camere s-au menținut la același nivel ca în ianuarie 2025, iar cele cu trei camere au scăzut cu 4%. Față de luna decembrie, doar apartamentele cu trei camere au înregistrat o scădere, de 4%.

Craiova: creștere vizibilă la două camere

În Craiova, garsonierele s-au închiriat cu 300 de euro, apartamentele cu două camere cu 430 de euro, iar cele cu trei camere cu 500 de euro. Față de anul trecut, apartamentele cu două camere au crescut cu 8%, în timp ce garsonierele au rămas la un nivel similar, iar apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 9%. Comparativ cu luna anterioară, decembrie 2025, garsonierele au înregistrat o creștere accentuată, de 13%.

Oradea: piață stabilă, variații reduse

La Oradea, chiriile medii au fost de 270 de euro pentru garsoniere, 400 de euro pentru apartamentele cu două camere și 465 de euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu ianuarie 2025, garsonierele au scăzut cu 1%, apartamentele cu două camere au rămas stabile, iar cele cu trei camere s-au ieftinit cu 7%. Față de luna precedentă, garsonierele au crescut cu 4%, iar apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 4%.

Sibiu: scăderi anuale pe majoritatea segmentelor

În Sibiu, garsonierele s-au închiriat cu 300 de euro, apartamentele cu două camere cu 400 de euro, iar cele cu trei camere cu 500 de euro. Față de anul trecut, garsonierele au scăzut cu 12%, iar apartamentele cu trei camere cu 9%, în timp ce segmentul de două camere a rămas stabil. Comparativ cu luna decembrie, garsonierele (-6%) și apartamentele cu trei camere (-4%) au continuat să se ieftinească.

Arad: orașul cu cele mai ieftine chirii dintre cele analizate

În Arad, chiriile medii de pe Storia au fost de 230 de euro pentru garsoniere, 370 de euro pentru apartamentele cu două camere și 450 de euro pentru cele cu trei camere. Față de ianuarie 2025, garsonierele au crescut cu 5%, apartamentele cu două camere au rămas stabile, iar cele cu trei camere s-au ieftinit cu 10%. Comparativ cu luna precedentă, garsonierele au crescut cu 5%, iar restul segmentelor au rămas neschimbate.

Despre Storia

Storia e cea mai vizitată platformă imobiliară din România, cu cel mai mare număr de anunțuri de vânzare și închiriere din țară, și își propune să aducă mai multă claritate pe piața imobiliară. E locul unde mii de proprietari, agenți imobiliari și dezvoltatori își prezintă ofertele. Storia își propune să îi sprijine pe cei care caută locuința potrivită, oferind instrumente și informații valoroase despre piața imobiliară, cu scopul de a-i ajuta să ia decizii informate. În 2022, Storia a lansat un instrument care analizează calitatea vieții în cartierele din România. Indexul Storia (inițial T.R.A.I.) oferă un scor de la 0 la 100 pentru fiecare cartier, pe baza a 17 criterii importante pentru români. Acestea includ atât date obiective – precum traficul, calitatea aerului sau prețul locuințelor – cât și percepții subiective, colectate printr-un studiu aflat în desfășurare, la care au răspuns peste 109.000 de persoane. Printre aspectele evaluate se numără siguranța, curățenia, liniștea sau accesul la piste de biciclete. Scopul este ca oamenii să aibă o imagine mai clară asupra cartierelor în care trăiesc sau în care se gândesc să se mute.