bărbat din merghindeal, cercetat penal după ce și-a modificat arma: avea încărcător cu 8 cartușe

În cursul zilei de ieri, 5 februarie, polițiștii specializați din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Sibiu au efectuat un control la domiciliul unui bărbat din Merghindeal.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul, în vârstă de 47 de ani, păstra arma împreună cu un încărcător modificat, în care erau introduse 8 cartușe calibru 30-06, depășind limita legală de 3 cartușe prevăzută de art. 37 alin. 3 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor.
În continuare, arma și încărcătorul au fost ridicate de polițiști, iar în cauză a fost deschis dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Ultima oră
