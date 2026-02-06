bolnavii oncologici și cronici vor fi protejați: prima zi de concediu medical le va fi plătită

Ministerul Sănătății anunță schimbări importante privind plata concediilor medicale.

Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că regula care prevedea neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, pentru a proteja pacienții vulnerabili. Mâine va fi publicată în Transparență Decizională o Ordonanță de Urgență care va excepta de la această măsură românii cu boli cronice.

„Am discutat în detaliu cu asociațiile de pacienți și am analizat toate criteriile tehnice. Există situații clare, fără loc de interpretări: pacienți oncologici, cu boli rare, cronici și alte categorii care depind real de acest sprijin medical”, a explicat ministrul Rogobete.

Potrivit Libertatea, ordonanța introduce metodologii clare pentru protecția pacienților și corectează excesele din trecut, eliminând riscul ca persoanele vulnerabile să fie afectate financiar.

Măsura vine după declarația premierului Ilie Bolojan, care a precizat că România a plătit anul trecut 1,2 miliarde de euro pentru concedii medicale, multe dintre acestea fără temei. Neplata primei zile are rolul de a descuraja abuzurile, însă premierul a evitat să confirme dacă excepțiile vor fi limitate doar la pacienții oncologici.

Revolta asociațiilor de pacienți a fost imediată

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a depus un amendament pentru a proteja bolnavii cronici și a semnalat că prima zi de concediu medical afectează și vechimea la pensie. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a sesizat Avocatul Poporului, iar Ordonanța a fost atacată la CCR.

„Tăierea primei zile de concediu medical este o nedreptate majoră. Pentru pacienții oncologici sau cronici, o zi neplătită poate însemna pâinea pe o săptămână, un medicament amânat sau o factură neachitată”, a avertizat Cezar Irimia, liderul FABC.

Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea publică: reducerea drastică a veniturilor pacienților ar putea împinge bolnavii să ignore recomandările de izolare în cazul bolilor contagioase sau omiterea unor tratamente medicamentoase.

